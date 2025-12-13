Mathías Corujo dirigirá a Montevideo Wanderers

Montevideo, 13 dic (EFE).- El exdefensor Mathías Corujo se convirtió este sábado en nuevo entrenador del uruguayo Montevideo Wanderers.

Corujo, habitual de la selección uruguaya entre 2014 y 1017, estará el próximo año al frente del conjunto en el que comenzó su carrera profesional, en 2005.

Antes dirigió a Bella Italia y Oriental, dos equipos que disputan ligas de ascenso.

Tras debutar como lateral en Wanderers, Corujo jugó en Peñarol.

En su carrera de entrenador también dirigió a los clubes paraguayos Cerro Porteño y Sol de América, al San Lorenzo argentino y a la Universidad de Chile.

En la Liga Uruguaya 2025, Montevideo Wanderers tuvo en el banquillo a Antonio Pacheco, Juan Manuel Martínez, Alejandro Apud y Daniel Carreño.

El Bohemio acabó en la decimocuarta posición de la Tabla Anual acumulada, por lo que en 2026 comenzará muy comprometido en la Tabla del Descenso y deberá sumar muchos puntos para mantener la categoría. EFE

