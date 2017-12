Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El amor no entiende de nacionalidades swissinfo.ch y agencias 15 de diciembre de 2017 - 14:00 En Suiza hay cada vez menos parejas que se casan. Por el contrario, el número de matrimonios binacionales casi se ha duplicado en los últimos treinta años y la tendencia va en aumento. Así lo revelan los últimos datos de la Oficina Federal de Estadística hechos públicos este jueves. Más de un tercio de los matrimonios contraídos en el año 2016 son binacionales, 15 100 para ser exactos. Curiosamente, ese mismo año disminuyeron alrededor de un 30% las bodas entre ciudadanos helvéticos: 19 800. En Suiza, el 10% de las personas casadas viven en un matrimonio o una familia binacional. Los suizos nacidos fuera del país tienden a contraer matrimonio con un/a ciudadano/a de otra nacionalidad (58%), mientras que solo el 23% de los que han nacido en Suiza eligen a un cónyuge extranjero. En la mayoría de los matrimonios binacionales, el hombre es suizo y la mujer de otro país, a pesar de que las ciudadanas suizas ya no pierden su nacionalidad cuando se casan con un extranjero (como ocurría hasta 1992). La mayoría de los cónyuges extranjeros provienen de un país europeo. Según las estadísticas de 2011-2016, los suizos sucumben a los encantos de las alemanas, italianas, kosovares, francesas y serbias (por este orden). Y a las suizas les hacen tilín los hombres italianos, alemanes, kosovares, franceses y turcos.