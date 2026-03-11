Matriz de firma española FMG dice que no ha detectado irregularidades en contrato con OTAN

3 minutos

Bruselas, 11 mar (EFE).- El grupo checo CSG, matriz de la firma española Fábrica de Municiones de Granada (FMG), ha afirmado que «no ha encontrado pruebas de irregularidades» en relación con su contrato con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), y a raíz de su suspensión de procesos de licitación adelantada en la víspera por varios medios.

El diario belga ‘Le Soir’ y otros medios europeos, junto a la plataforma periodística ‘Follow The Money’, publicaron en la víspera que FMG había sido suspendida del proceso de licitaciones con esa agencia mientras se investiga su implicación en posibles casos de fraude.

De acuerdo a documentos confidenciales consultados por estos medios, FMG y la israelí Elbit Sustems fueron suspendidas «con carácter de urgencia» a raíz de «graves acusaciones que indicaban que los proveedores probablemente habían incurrido en prácticas reprensibles, incluidas irregularidades en la adjudicación de contratos».

CSG, con sede en Praga, «confirma que ha llevado a cabo una auditoría legal exhaustiva de las relaciones de Fábrica de Municiones de Granada con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA)» durante los últimos años.

Esa revisión «no encontró indicios de irregularidades ni de conductas ilícitas en relación con la NSPA ni con ninguna otra agencia estatal», según dijo el portavoz de CSG en un comunicado.

«FMG considera que no ha participado en ninguna conducta indebida ni en actividades que incumplan la normativa. La compañía continúa supervisando de cerca la situación y, a través de sus asesores legales, está preservando todas las opciones legales disponibles para proteger sus derechos e intereses legítimos», añade el comunicado, que hace alusión indirecta así a la antes citada suspensión.

«Dado el entorno actual del mercado y el hecho de que la NSPA representa solo uno de los muchos clientes de FMG, la situación no ha tenido un impacto material -ni se espera que lo tenga- en la posición financiera ni en las perspectivas de negocio de FMG y/o del Grupo CSG», según la nota, que subraya que FMG «puede seguir vendiendo directamente a los Estados miembros de la OTAN».

El comunicado añade que FMG y el grupo CSG «siguen plenamente comprometidos con los más altos estándares de cumplimiento y transparencia».

Medios como ‘Le Soir’ o ‘Follow the Money’ habían informado previamente sobre supuestos casos de corrupción o fraude en el seno de la NSPA, encargada de adquirir, operar y mantener sistemas de armas, suministro de combustible y varios servicios, y que implicaban que se habría compartido información privilegiada sobre licitaciones de la NSPA con proveedores de armas y municiones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, decidió el pasado mayo levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, tras recibir una solicitud para que tomara esa medida del fiscal federal belga. EFE

ahg/rja/jgb