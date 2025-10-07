The Swiss voice in the world since 1935
Mattarella afirma que la condena a la reacción de Israel no disminuye el horror de Hamás

Roma, 7 oct (EFE).- El Jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, afirmó este martes que la condena «a la cruel e inaceptable violencia de Israel», «no disminuyen el horror y la condena de la horrible y brutal violencia perpetrada ese día por Hamás», en un mensaje en ocasión del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre.

«El 7 de octubre de 2023 permanece y permanecerá en la conciencia de la gente como una página siniestra de la historia: un cobarde ataque terrorista contra ciudadanos israelíes indefensos, que causó un grave daño a la causa de la paz y la seguridad mutua en Palestina», escribe el presidente italiano.

Y añade que «el horror y la condena, expresados ​​pública y reiteradamente, de la cruel e inaceptable violencia de Israel —que está haciendo que la población de Gaza pague un precio intolerable de muerte, hambre y desesperación, que debe cesar, exigiendo que Israel aplique plenamente las normas del derecho internacional humanitario, no disminuyen el horror y la condena de la horrible y brutal violencia perpetrada ese día por Hamás».

Asegura que «la matanza y la violencia contra cientos de jóvenes que escuchaban música en una rave , y la infligida en sus hogares a personas indefensas de todas las edades, desde la infancia hasta la vejez, exigen una condena duradera, rechazando una forma de pensar complaciente y cínica que borraría la infamia de ese día».

Asimismo advierte de que «lo que ocurre en Gaza y los diversos sentimientos que suscita no pueden agruparse en el innoble sentimiento del antisemitismo, que, sobre todo en el siglo pasado, alcanzó cotas de monstruosa atrocidad y que hoy en día parece resurgir».

Mattarella reitera su cercanía al pueblo de Israel y a las familias de las víctimas y los secuestrados y pide que sean liberados de inmediato.

Así como expresa «la esperanza de que los intentos por poner fin a esta ola de violencia sin precedentes tengan éxito lo antes posible». EFE

