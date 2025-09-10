Matthew McConaughey vuelve al cine con un filme sobre el peor incendio de California

4 minutos

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 10 sep (EFE).- Matthew McConaughey regresa a la actuación tras seis años de ausencia en ‘The last bus’, una película sobre el peor incendio en la historia de California, en la que trabaja junto a su madre y su hijo, y que, según contaron a EFE tanto él como las actrices América Ferrera y Jamie Lee Curtis, fue tan dura de filmar como de volver a ver tras los recientes fuegos en Los Ángeles.

«Kevin era un hombre que nunca terminaba lo que empezaba. Sus matrimonios quedaban a medias, sus trabajos quedaban a medias, como padre y como hijo también fallaba», explicó McConaughey sobre el personaje real al que da vida, Kevin McKay, un chófer de autobuses escolares que salvó la vida de 22 niños de una escuela primaria.

«A veces piensas que ya no hay nada más que hacer. Pero si eres afortunado y haces algo al respecto, puedes tener una segunda oportunidad», agregó durante una entrevista virtual tras explicar que la complejidad de la situación fue una de las razones que le llevaron a regresar a la pantalla grande.

‘The last bus’, que se estrena en salas y plataformas entre los meses de septiembre y octubre, revive la historia real de McKay y la maestra Mary Ludwig, quienes evacuaron a los niños en el autobús durante el llamado ‘Camp Fire’, el peor incendio en la historia de California, con un saldo récord de 85 fallecidos.

La falta de sistemas de alerta y pocas vías de comunicación en la zona complicaron la evacuación. La película, basada en el libro ‘Paradise: One town’s struggle to survive an american wildfire’, de Lizzie Johnson, se enfoca en cómo el autobús que conducía McKay, lleno de niños, encuentra todo tipo de obstáculos para escapar de las llamas.

«Yo crecí en un sitio así, entiendo lo devastadora que puede ser una tragedia de esa magnitud», se lamentó el artista.

La experiencia cobró un significado mayor cuando su hijo mayor, Levi, de 17 años, y su madre Kay fueron incorporados al reparto. «Mi familia está en esta película gracias a Paul», dijo McConaughey en referencia al director Paul Greengrass, quien permitió que Levi se presentara a la audición sin que nadie supiera su apellido real.

América Ferrera le da vida a Ludwig, la maestra que también va en el autobús cuidando a los niños. «Ella asumió el papel de maestra para mantenerlos a salvo físicamente, pero también intentó protegerlos emocionalmente y mitigar el trauma de esas horas», detalló la actriz.

El rodaje se realizó en 2024 en el pueblo de Ruidoso, en Nuevo México. Las escenas entre los actores y los niños en el autobús fueron filmadas en secuencias completas de más de una hora, un proceso «agotador e intenso».

Una pesadilla de la vida real

Los actores y parte del equipo revivieron la pesadilla, pero en la vida real, durante los incendios de Los Ángeles de principios de 2025.

McConaughey tiene una residencia en Malibú, un área fuertemente afectada. Ferrera y Curtis viven en Los Ángeles y estaban en casa durante los incendios. De hecho, tanto Curtis como los editores de la cinta y otros miembros del equipo técnico debieron evacuar mientras daban los toques finales a ‘The last bus’.

«Cuando vemos estas historias pensamos: ‘esto le puede pasar a cualquiera’, pero la realidad es que nos pasó. No fue fácil llegar hasta aquí, pero estas historias son necesarias», indicó Curtis, quien produjo la cinta. La artista regresó a su hogar hace apenas 10 días, tras meses de reconstrucción.

«Estos desastres son un llamado a la responsabilidad personal, comunitaria y hasta global. Tenemos que preguntarnos cómo vamos a afrontar los problemas que vienen y unirnos», manifestó Ferrera.

Para McConaughey «la urgencia» que se siente en la película «refleja la actitud que hay que tomar para evitar tragedias similares». También para honrar a las víctimas y a los socorristas.

El artista también está promocionando su libro ‘Poems and prayers’ (Poemas y oraciones) con una gira por las principales ciudades de Estados Unidos a partir de la próxima semana, acompañado de los músicos Jon Bon Jovi, Jon Batiste y John Mayer, entre otros. EFE

ac/ims/rod

(foto)