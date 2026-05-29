Matthieu Pigasse, un banquero de izquierdas ante el reto de reestructurar la deuda de Venezuela

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El francés Matthieu Pigasse tiene por delante el reto de reestructurar la deuda de Venezuela, una misión que este banquero de izquierdas, con ambiciones políticas, ya llevó a cabo en otros países, como Argentina, Ecuador o Grecia.

Venezuela anunció el 13 de mayo un plan de reestructuración de su enorme deuda pública externa, un paso vital en su reconexión con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno del depuesto Nicolás Maduro.

Aunque varios bancos querían esta misión, el elegido fue el estadounidense Centerview y, en concreto, el equipo de Pigasse, indicaron esta semana los diarios Wall Street Journal y Le Monde, que apuntan a la influencia de un intermediario próximo de Donald Trump.

«Estamos orgullosos de acompañar a Venezuela en esta etapa decisiva, de ayudarla a recuperar su soberanía económica, de aliviar la carga de la deuda pública que pesa sobre su población y de volver a conectar con el crecimiento», dijo Pigasse en un mensaje a AFP.

«Y yo conozco y he trabajado con Delcy Rodríguez», la presidenta interina de Venezuela, «desde hace quince años», apuntó.

El banquero francés realizó misiones de asesoría en Venezuela desde principios de la década de 2010, durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, destaca su entorno.

Pero, junto a su equipo, llevó a cabo también numerosas reestructuraciones de deuda en países en dificultades: Argentina en 2001, Grecia en 2010, Ucrania en 2014, Ecuador o Costa de Marfil.

– Empresario mediático –

Matthieu Pigasse, de 58 años, es un banquero de inversión y antiguo alto funcionario cercano a la izquierda, tras haber iniciado su carrera en los gabinetes de los ministros de Finanzas socialistas Dominique Strauss-Kahn y Laurent Fabius.

El regreso de la derecha al poder en 2002 lo lanza a los brazos del sector privado. Como socio del banco Lazard, obtiene numerosos mandatos prestigiosos, desde la creación del banco de inversión Natixis hasta la fusión GDF-Suez, pasando por la venta del club de fútbol PSG.

Es «el banquero que todos quieren», titulaba Le Monde en 2006.

Pero en 2019, deja Lazard para consagrarse a un «proyecto personal de carácter empresarial». Varios medios informan entonces de tensiones con otros directivos del banco franco-estadounidense. Meses después, está al frente de la oficina de París de Centerview.

Y, en paralelo, desarrolla sus propias actividades personales de inversión en los medios y la cultura en Francia. Su grupo Combat posee la revista Les Inrocks, Radio Nova y el festival Rock en Seine, y es accionista de la productora Mediawan, entre otros.

– Ambición presidencial –

El nombre de su grupo Combat resume la reivindicada batalla ideológica que libra en Francia contra las ideas del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, y en el terreno mediático contra el conglomerado del multimillonario conservador Vincent Bolloré.

Esta forma atípica de compromiso político contrasta con la trayectoria clásica de un titulado de la prestigiosa universidad Sciences Po y luego de la Escuela Nacional de Administración (ENA), el otrora centro de formación de élites.

Este padre de tres hijos y amante del grupo británico The Clash no esconde su sensibilidad política. En junio de 2024, llama a votar por el frente de izquierdas y alerta contra «el regreso de la ‘bestia inmunda’ del siglo pasado, pero con nuevas máscaras», en referencia a la ultraderecha.

Pero el hombre, nacido en 1968 en Clichy en la región parisina, pensaría incluso en presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede optar Emmanuel Macron, un exbanquero de negocios de Rothschild. La extrema derecha lidera los sondeos.

Según el semanario Le Canard enchaîné, Pigasse se dispondría a crear una asociación de financiación, etapa indispensable para entrar en campaña, y sus apoyos habrían reservado ya el dominio web: «pigasse2027.fr».

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