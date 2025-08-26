Mauricio Alonso, el cuarto opositor muerto bajo custodia en Nicaragua

6 minutos

​Ciudad de Panamá, 26 ago (EFE).- La muerte bajo custodia del opositor nicaragüense Mauricio Alonso, cuyo cuerpo sin vida fue entregado esta semana a sus familiares tras permanecer más de un mes detenido, se suma a la de al menos otros tres que se encontraban bajo arresto en Nicaragua por su oposición al Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, y ahora copresidenta, Rosario Murillo.

Mauricio Alonso, el último muerto en custodia

Mauricio Alonso, de 64 años y natural de Jinotepe, ciudad del departamento (provincia) de Carazo, a unos 40 kilómetros al sur de Managua, fue arrestado el pasado 17 de julio en compañía de su hijo, que continúa preso, y su esposa, que fue liberada ese mismo día.

Desde entonces se encontraba en condición de desaparecido.

Al opositor «su familia lo buscó en cárceles y hospitales sin obtener respuesta del Estado, hasta que la mañana de este 25 de agosto el instituto de Medicina Legal los llamó para que acudieran a reconocer el cuerpo», recordaron en un comunicado conjunto las organizaciones Monitoreo Azul y Blanco y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

Con un perfil más bajo que otros opositores fallecidos en custodia, Alonso había sido miembro «por derecho propio» de la junta directiva nacional del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), formación fundada por disidentes sandinistas llamada ahora Unión Democrática Renovadora (Unamos), y presidente además del MRS por Carazo, según detallaba la organización en 2017 durante una convención nacional.

En esa ocasión, como miembro de la Junta Directiva Nacional del MRS, fue electa entre otros la icónica guerrillera y ahora firme opositora Dora María Téllez, que se refirió en redes sociales a la muerte de Alonso como una «más en la lista de crímenes de los Ortega Murillo».

«Está por verse que permitan vela y entierro. Los dictadores le temen también a los muertos», subrayó Téllez.

El lunes, de acuerdo con el diario local Confidencial, se ordenó el «entierro exprés» de Alonso en Jinotepe, «custodiado por la Policía».

Entre las amistades más cercanas de Alonso se encontraba el opositor nicaragüense desnacionalizado y militar en retiro Roberto Samcam, asesinado el pasado junio en Costa Rica, con el que llegó a compartir candidatura, «uno a alcalde y el otro a vicealcalde», narró al diario local La Prensa la viuda de Samcam, Claudia Vargas.

La tesis del equipo legal internacional Guernica 37 es que el asesinato de Samcam no fue un crimen común, sino uno «que tiene connotaciones políticas, orquestado, operado, ordenado desde instancias del Gobierno o del Estado de la dictadura de Nicaragua» de Daniel Ortega.

Eddy Montes, un opositor nicaragüense-estadounidense

El nicaragüense-estadounidense Eddy Montes murió en mayo de 2019 durante un motín protagonizado por un grupo de «presos políticos» en el Sistema Penitenciario Nacional, presidio conocido como La Modelo y ubicado a 23 kilómetros al noroeste de Managua, según la versión oficial.

Montes, que era abogado de profesión natural de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, y tenía 57 años al momento de su muerte, había sido dado por desaparecido en octubre de 2018 y luego apareció en prisión, donde recibió un disparo mientras forcejeaba con uno de los centinelas, de acuerdo con la información oficial.

El motín ocurrió mientras una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encontraba con el personal de La Modelo.

No obstante, la Unión de Presos Políticos de Nicaragua informó de que al menos 31 manifestantes convictos resultaron heridos durante ese disturbio, y distribuyó una serie de audios y fotografías filtrados desde el interior de la prisión que presentan una versión diferente de la que dio el Gobierno.

Hugo Torres, el histórico guerrillero sandinista

El histórico exguerrillero Hugo Torres, que fue viceministro del Interior durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y estuvo a cargo de la seguridad del Estado, murió bajo custodia el 12 de febrero de 2022, con 73 años de edad, a causa de una «enfermedad» no especificada por las autoridades.

Jorge Hugo Torres Jiménez, nacido un 25 de abril de 1948 y conocido como ‘Comandante Uno’, se encontraba en prisión desde el 13 de junio de 2021 acusado por su antiguo compañero de lucha, de ser, junto a unos 40 dirigentes opositores encarcelados, «traidores a la patria», «criminales» e «hijos de perra» de los estadounidenses.

Torres, un general de brigada en retiro y ex jefe de inteligencia militar, es el mismo que en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel a Ortega, que llevaba siete años encarcelado, y a otros sandinistas que guardaban prisión durante la dictadura de Somoza.

En 1978, Torres dirigió también el asalto al Palacio Nacional de Nicaragua junto al ‘Comandante Cero’ Edén Pastora (1936-2020) y la ‘Comandante Dos’, Dora María Téllez.

Humberto Ortega, bajo la custodia de su hermano

El general retirado Humberto Ortega, exjefe del Ejército Popular Sandinista y uno de los estrategas de la insurrección armada contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1979, murió en septiembre de 2024 a los 77 años «bajo la custodia de la dictadura», según los opositores, y como un «traidor a la patria» para su hermano, el presidente Daniel Ortega, que sin embargo le reconoció su «aporte estratégico» a la revolución.

Nacido el 10 de enero de 1947, se encontraba bajo vigilancia policial desde el 19 de mayo de 2024 después de afirmar al medio argentino Infobae que no había un sucesor ante la eventual ausencia de Daniel Ortega, que pronto cumpliría 79 años y en el poder desde 2007, para continuar la dinastía: ni su cuñada Rosario Murillo, entonces vicepresidenta y ahora copresidenta, ni sus sobrinos.

Humberto Ortega fue uno de los históricos nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que dirigieron Nicaragua entre 1979 y 1990, y fue fundador del Ejército Popular Sandinista en 1979, al que dirigió hasta 1995. EFE

mt/rao/jrh