Mauritania asegura que regularizó a más de 136.000 migrantes

Rabat, 2 sep (EFE).- El comisario de Derechos Humanos en Mauritania, Sid’ahmed Ould Bennane, dijo este martes que su país regularizó a más de 136.000 migrantes.

Bennane ofreció la cifra durante una presentación este martes en Nuakchot ante el Relator Espacial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, quien inició hoy una visita de diez días al país magrebí.

Esta visita se produce después de que un informe de Human Rights Watch criticara a Marruecos por supuestos abusos contra los migrantes.

La presentación del responsable mauritano se centró en los esfuerzos de Nuakchot para proteger y promover los derechos humanos de los migrantes y destacó también las medidas aprobadas por las autoridades de su país a este respecto.

Estas medidas, según Bennane, incluyen la aprobación de textos legales y la creación de varios centros de acogida de migrantes menores no acompañados.

Bennane también manifestó el interés particular en sensibilizar y capacitar a las autoridades judiciales y de seguridad sobre la gestión de la migración.

Durante su estancia en Mauritania, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes se reunirá con altos responsables del Gobierno mauritano, del poder judicial, la institución nacional de derechos humanos, las agencias de la ONU presentes en el país, organizaciones de la sociedad civil y de migrantes.

También visitará varios centros de detención y otros de acogida temporal de migrantes. EFE

