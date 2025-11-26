Mauritania rescata un cayuco en el Atlántico con más de 130 migrantes

1 minuto

Nuakchot, 26 nov (EFE).- Una patrulla de los guardacostas mauritanos rescató este miércoles un cayuco con más de 130 migrantes en las costas de Nuadibú, a unos 470 kilómetros de Nuakchot, informó a EFE una fuente cercana a este cuerpo.

Los emigrantes estaban a bordo de un cayuco que salió el pasado 20 de noviembre de la localidad senegalesa de M’bour antes de que fuera interceptado en aguas mauritanas.

La misma fuente explicó que un centenar de pasajeros, entre ellos 20 mujeres, tres menores y un bebé, son originarios de Senegal, mientras que otros 22, entre ellos 6 mujeres y una menor, son de Gambia.

Otros seis migrantes son de nacionalidad de Guinea Conakry.

Los emigrantes fueron atendidos por las autoridades mauritanas en colaboración con oenegés, antes de que fueran sometidos a los trámites en vigor en estos casos, que incluyen su expulsión hacia sus países de origen y la persecución judicial de los implicados en el tráfico de personas. EFE

mo/fzb/mar/jgb

(foto)