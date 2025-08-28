Mauritania rescata unos 20 cadáveres y a 17 supervivientes tras naufragio rumbo a Canarias
Nuakchot, 28 ago (EFE).- Las autoridades mauritanas rescataron este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a las islas Canarias, en España.
Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio. EFE
