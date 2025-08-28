The Swiss voice in the world since 1935

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y a 17 supervivientes tras naufragio rumbo a Canarias

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nuakchot, 28 ago (EFE).- Las autoridades mauritanas rescataron este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a las islas Canarias, en España.

Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio. EFE

mo/ms/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR