Mauritania y Argelia luchan contra la prospección artesanal de oro en frontera común

3 minutos

Nuakchot, 19 may (EFE).- Los Ejércitos de Mauritania y Argelia llevaron a cabo operaciones conjuntas en su frontera común en el norte del país, cercana al territorio del Sáhara Occidental, que «permitieron reducir» las actividades de prospección ilegal de oro, el contrabando de estupefacientes y la emigración irregular.

El Ejército mauritano informó en un comunicado difundido en su cuenta en Facebook que se celebró una reunión entre el comandante mauritano de la segunda región militar, el coronel Cheikh Sidi Bouy Salek, y el comandante del sector operativo sur de Tinduf del ejército Argelino, el general Kamel Meradji.

La reunión tuvo como objeto «evaluar sobre el terreno la situación de seguridad en la zona fronteriza común», se indica en la nota.

Varios medios mauritanos informaron los pasados días sobre la intensificación de sus operaciones de control en las zonas fronterizas del norte del país, cerca del Sáhara Occidental, donde varios buscadores de oro fueron obligados a abandonar distintos sitios cercanos a la frontera.

Citando fuentes de organizaciones de buscadores de oro artesanales, el medio mauritano Essabq Info informó que unidades militares llevaron a cabo una operación en la zona de Azgoula, al noroeste de Tiris Zemmour, cerca del Sáhara Occidental.

Durante esta intervención, se habrían confiscado cantidades de piedras auríferas y los buscadores de oro fueron «instados a abandonar la zona antes de las 17:00 horas», explicó el medio mauritano.

Según el sitio mauritano Sahara Medias, las operaciones militares forman parte de una serie de medidas emprendidas en los últimos meses por las autoridades mauritanas para regular la búsqueda de oro en las zonas sensibles del norte del país.

En abril, las autoridades locales de Tiris Zemmour habían prohibido las actividades de prospección en una zona cercana a la ciudad de F’Derick, tras la llegada masiva de buscadores de oro atraídos por informaciones sobre el descubrimiento de nuevos indicios auríferos.

De acuerdo con la misma fuente, unidades de la Gendarmería mauritana fueron desplegadas entonces para evacuar a los buscadores de oro y advertirles contra la continuación de sus actividades en esa zona.

Miles de mauritanos trabajan en la exploración y extracción artesanal de oro en el norte del país y, pese a las repetidas advertencias de las autoridades mauritanas, algunos acceden a los territorios saharauis.

Las franjas este y sur del Sáhara Occidental son para el Frente Polisario (que reclama la independencia de la excolonia española) parte de sus «territorios liberados», mientras que la ONU las llama «zona colchón» (obligatoriamente desmilitarizada) y Marruecos las considera parte de su territorio. EFE

md-fzb/mar/fpa