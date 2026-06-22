Maxi Araújo mantiene a Uruguay con vida

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Santiago Carbone

Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- Maximiliano Araújo es uno de los responsables de que Uruguay se mantenga vivo en la Copa del Mundo. Con dos anotaciones y una asistencia, el atacante participó en todos los goles que marcó la Celeste hasta este domingo, y se perfila como un as en la decisiva partida contra España.

El equipo de Marcelo Bielsa igualó este domingo 2-2 con Cabo Verde en el partido que bajó el telón de la segunda jornada del Grupo H y complicó sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Antes, España tomó el liderato con 4 puntos al vapulear por 4-0 a Arabia Saudí, que cierra con uno.

En la parte intermedia flotan con 2 puntos Uruguay y Cabo Verde.

Araújo por dos

En su estreno en la Copa del Mundo, la Celeste perdía por 1-0 frente a los dirigidos por Georgios Donis y Araújo se encargó de mantenerla en la lucha gracias a un tanto a los 80 minutos.

Este domingo, Uruguay nuevamente comenzó perdiendo y una vez más el jugador del Sporting portugués se encargó hacer pasar el susto.

Marcó el empate a los 44 minutos y asistió en el sexto minuto añadido al primer tiempo a Agustín Canobbio para establecer la remontada. Sin embargo, un error defensivo permitió que Cabo Verde pudiera celebrar nuevamente y dejar todo igual.

Ahora la Celeste debe pensar en España.

Una apuesta de Bielsa

Nacido en Montevideo el 15 de febrero de 2000, el futbolista del Sporting es una de las grandes apuestas que Bielsa hizo en la selección uruguaya desde que llegó al banquillo.

Hasta el momento, el argentino dirigió a la Celeste en 36 encuentros desde que asumió el cargo en 2023. Araújo sumó minutos en 30 de esos partidos.

Fue convocado por primera vez a la selección en 2023 y se estrenó en un amistoso en que la Celeste goleó por 4-1 a Nicaragua. Fue titular y salió a los 75 minutos.

Pocos días después, disputó ante Cuba su segundo encuentro con Uruguay y marcó su primer tanto en una victoria por 2-0.

Hasta el momento, el atacante suma once triunfos, trece empates y seis derrotas en sus encuentros con la Celeste, en los que marcó cinco goles.

Tras el tanto que le convirtió a Cuba y antes de los que hizo a Arabia Saudí y Cabo Verde, el número 20 también celebró ante Panamá y Bolivia en la Copa América 2024.

Ganar o ganar

Los dos puntos cosechados sobre seis disputados pusieron a Uruguay en una situación comprometida y tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen claro que una victoria frente a España es la única posibilidad de seguir con vida.

«No supimos cuidar el resultado y terminamos sufriendo», dijo Araújo tras el empate frente a Cabo Verde y añadió: «Los buscamos hasta el final, pero no alcanzó».

Con España en el horizonte y la necesidad de superar lo mostrado hasta hoy para buscar la clasificación a los diciseisavos de final, Araújo fue cortante: «No pasa nada con el resultado de España hoy. Tenemos que ganar».

El 26 de junio, la Celeste y los de Luis de la Fuente se pondrán cara a cara en Guadalajara. Allí Uruguay buscará una victoria que le permita seguir en el torneo, cuatro años después de haberse despedido en fase de grupos.

La Celeste saltará al campo a buscar los tres puntos y Maxi Araújo apunta a ser nuevamente una pieza clave del equipo. EFE

scr/hbr

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