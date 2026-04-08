Mayoría de gobernadores de la Fed apuesta por recortar tipos si la inflación cae en EEUU

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Washington, 8 abr (EFE).- Una mayoría de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. es favorable a recortar el precio del dinero si la inflación se enfría en el país, según muestran las actas de su reunión de política monetaria celebrada en marzo y publicadas este miércoles.

En todo caso, esas posiciones favorables a recortar tipos se produjeron en una reunión celebrada entre el 17 y 18 de marzo, en un contexto en el que el precio del barril de crudo de Texas, el de referencia en EE.UU., estaba en torno a los 60-70 centavos de dólar frente a los más de 90 en los que cotiza hoy. EFE

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