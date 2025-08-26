Mayor bloque opositor de Venezuela rechaza que se liberen presos como «trofeo político»

2 minutos

Caracas, 26 ago (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, rechazó este martes que se «pretenda convertir» la liberación de detenidos en un «trofeo político», después que se excarcelaran a 13 personas que fueron arrestadas durante la crisis de las presidenciales de julio de 2024.

A través de un comunicado, compartido en su cuenta de X, la PUD subrayó que «cada liberación de un inocente es una victoria», pero, añadió, la «libertad no es un premio: es un derecho».

«Rechazamos con firmeza, al igual que la inmensa mayoría de los venezolanos, que algunos pretendan convertir ese doloroso proceso en un trofeo político», indicó la coalición, sin mencionar a nadie en específico.

La alianza opositora afirmó que la crisis política, económica y social en Venezuela se ha profundizado tras el «desconocimiento» de lo que asegura fue la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia -actualmente exiliado-, en las presidenciales de 2024, cuando el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó mandatario reelecto a Nicolás Maduro.

Para la PUD, «solo mediante una verdadera y duradera solución política de fondo al problema democrático, negociada con quienes representan el liderazgo legitimado», se podrán «abrir las puertas hacia una Venezuela de progreso (…), sin presos políticos ni perseguidos, y con oportunidades para todos».

El pasado domingo, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionó lo que consideró como el «uso discrecional» de las excarcelaciones en el país tras la liberación de 13 detenidos y advirtió que esa práctica «profundiza la incertidumbre» de quienes siguen bajo arresto.

Ese día, el opositor Henrique Capriles, diputado electo del Parlamento -controlado por el chavismo-, informó en sus redes sociales sobre la excarcelación de Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia, quienes, aseguró, quedaron en «libertad».

De igual modo, detalló que los exalcaldes Rafael Ramírez y Nabil Maalouf, así como Pedro Guanipa, Valentín Gutiérrez Pineda y David Barroso recibieron «casa por cárcel».EFE

rbc/lb/rod