Mayor central obrera argentina se reunirá para definir huelga por reforma laboral de Milei

Buenos Aires, 14 feb (EFE).- La principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó este sábado a una reunión de su consejo directivo el próximo lunes para definir la convocatoria a una huelga general de 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que consiguió aprobación en la madrugada del jueves en el Senado.

El encuentro de la cúpula sindical, que se realizará este lunes a las 16:00 hora local (19:00 GMT) -de forma virtual porque es un día festivo en Argentina-, fue adelantado ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados trate el proyecto de la reforma laboral la próxima semana.

El oficialismo busca que la iniciativa, que introduce cambios de fondo en las condiciones laborales del país suramericano, con alto nivel de sindicalización, se trate en Diputados antes del 1 de marzo, cuando Milei abrirá el período de sesiones ordinarias 2026. Ahora el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias.

El triunvirato que conduce la central -integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)- había previsto convocar a una reunión el miércoles próximo y allí proponer un paro general.

En un documento, la central sostuvo que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado por ser «contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

Calificó, además, a la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”.

Entre los puntos que generan mayor rechazo figura una modificación incorporada a último momento por los senadores oficialistas, y aliados, que reduce los montos salariales que perciben los trabajadores durante licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

Según la CGT, la reforma obligaría a transitar esos períodos con una baja salarial del 50 % o del 75 %, lo que “afecta el bolsillo del trabajador en momentos que tiene gastos adicionales derivados de su condición médica”.

El pasado miércoles, cuando se trató el proyecto en el Senado, la CGT convoco a una movilización sin huelga en La Plaza del Congreso de Buenos Aires, que derivó en una batalla campal entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, y dejó varios heridos y cerca de 71 detenidos.

La aprobación del Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando la formación ultraderechista aumentó de manera significativa su representación en las dos cámaras del Congreso. EFE

lgu/rrt