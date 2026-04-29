Mayor central obrera de Argentina protestará contra Milei frente a Casa de Gobierno

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Buenos Aires, 29 abr (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), que nuclea a los principales sindicatos de Argentina, protestará este jueves frente a la Casa de Gobierno contra el programa económico del presidente Javier Milei, en una movilización en la previa al Día del Trabajador que incluirá un duro discurso para continuar su «combate» contra la reforma laboral, recientemente aprobada.

La manifestación tendrá lugar en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 15:00 hora local (18:00 GMT), un día antes del 1 de mayo -que en Argentina es festivo nacional- para denunciar el rumbo de la gestión del Ejecutivo, en el que «la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales resultan abrumadoramente negativos», según adelantaron este miércoles a EFE desde la mayor central obrera del país.

La CGT «continuará combatiendo por todos los medios a su alcance» la aplicación de la ley 27.802 de reforma laboral, aprobada en febrero e impulsada por el oficialismo, a la que los dirigentes sindicales describirán como «retrógrada», en un contexto de estancamiento sostenido de la actividad económica y una fuerte caída del trabajo formal.

De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Trabajo de las que se hace eco la central sindical, desde el inicio del Gobierno de Milei cerraron 24.180 empresas, mientras que solo en 2025 se perdieron 88.800 empleos asalariados formales en el sector privado y 18.600 en el ámbito público.

A su vez, el trabajo por cuenta propia aumentó en 104.900 personas y la tasa de informalidad laboral llegó al 43 %.

A pesar de las agudas críticas que serán vertidas en el documento oficial de este jueves, la CGT no tiene planeado convocar una huelga general en el futuro cercano, como sí lo hizo el 19 de febrero de este año en rechazo a la aprobación de la reforma laboral.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina anuló la semana pasada, en respuesta a un pedido del Gobierno, la suspensión por parte de un juez de 82 de los 218 artículos de la nueva ley.

Entre esos artículos afectados por la resolución de primera instancia, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, se encontraban aquellos que limitan el derecho a huelga, al establecer límites para la celebración de asambleas, y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales, e incluso, prevén la retirada de la personería jurídica a los sindicatos.

En aquella oportunidad, la Justicia había hecho lugar a una medida cautelar para suspender además aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones. EFE

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