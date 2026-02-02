Mayor partido opositor de Taiwán afirma que su viaje a Pekín pretende «rebajar tensiones»

2 minutos

Taipéi, 2 feb (EFE).- El Kuomintang (KMT), el mayor partido de la oposición de Taiwán, afirmó este lunes que su visita a Pekín pretende «rebajar tensiones» mediante el diálogo y los intercambios sectoriales, en el marco de un foro de centros de estudios organizado junto al Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) en un momento de fricciones entre ambas orillas del Estrecho.

El vicepresidente del KMT, Hsiao Hsu-tsen, quien encabeza la delegación, subrayó antes de partir que el objetivo del viaje es «ser la voz de la industria taiwanesa» y contribuir a generar un clima más estable, alejando el encuentro de cualquier negociación política, informó hoy la agencia de noticias CNA.

Según explicó, los intercambios se centrarán en ámbitos como turismo, cooperación industrial, energía, prevención de desastres e innovación tecnológica.

La delegación, integrada por unos 40 expertos y académicos -muchos de ellos sin afiliación partidista-, participará este martes en un foro de ‘think tanks’ copatrocinado por institutos vinculados al KMT y al PCCh, además de mantener encuentros académicos y sectoriales durante su estancia en Pekín.

Desde Taipéi, el Gobierno taiwanés recordó que ningún partido u organización está autorizado a entablar acuerdos de carácter político con China sin la aprobación del Ejecutivo, en una advertencia dirigida a limitar el alcance institucional del viaje.

La sintonía entre el PCCh y el KMT contrasta con el tono bronco entre el Gobierno chino y el Ejecutivo taiwanés, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que se opone a la «reunificación» con China y defiende que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político.

El presidente taiwanés y líder del PDP, William Lai, tachado de «independentista» y «alborotador» por las autoridades de Pekín, anunció el pasado noviembre un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (cerca de 40.000 millones de dólares estadounidenses) para mejorar las capacidades defensivas de la isla frente a la creciente presión militar de China.

Sin embargo, la tramitación de este presupuesto ha sido bloqueada en el Parlamento por el KMT y el minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT), que juntos cuentan con una mayoría de escaños en la Cámara. EFE

gbm-tw/alf