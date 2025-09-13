The Swiss voice in the world since 1935

Mayor patronal de Venezuela calcula pérdidas en comercios tras explosión en estado Zulia

Caracas, 12 sep (EFE).- Fedecámaras, la mayor patronal de Venezuela, informó este viernes que su seccional en el estado Zulia (noroeste) está cuantificando las pérdidas del sector empresarial tras la reciente explosión ocurrida en una fábrica de fuegos artificiales en esa entidad, que ha dejado al menos 48 personas afectadas, así como daños en 482 viviendas.

En una nota de prensa, Fedecámaras Zulia indicó que su presidente, Paúl Márquez, visitó la Zona Industrial de Maracaibo -ubicada en la vecina localidad de San Francisco- donde ocurrió el siniestro, con el objetivo de evaluar el impacto que este tuvo en un «número considerable de compañías».

«Estamos aquí para constatar los daños, pero sobre todo, para ofrecer nuestro apoyo incondicional a los empresarios que vieron su patrimonio y el esfuerzo de años impactados», expresó Márquez durante el recorrido, según recoge el comunicado.

El diagnóstico, anticipó, permitirá «cuantificar las pérdidas y articular un plan de trabajo» enfocado, dijo, en la «recuperación de las operaciones industriales y comerciales» de la zona, que describió como «vital» para la región zuliana.

Márquez estuvo acompañado en la visita por el presidente de la Cámara Empresarial de la Zona Industrial, Héctor Siu, conforme al texto difundido.

Este viernes, la cifra de afectados por la explosión se elevó a 48, de los cuales 46 ya se encuentran en sus hogares «con tratamiento y con seguimiento» médico, informó en un video el gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, sin detallar el estado de las otras dos personas.

Hasta la tarde de este jueves, las autoridades registraban 23 heridos por el estallido, que se produjo a las 9:37 hora local (13:37 GMT).

En la grabación, el gobernador anunció la instalación de un equipo integrado por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía), organismos de inteligencia y bomberos que trabajará de forma «permanente» para «determinar las causas del siniestro».

Por su parte, damnificados manifestaron hoy a la prensa que esperan la reconstrucción de sus viviendas destruidas por las llamas.EFE

