Mayor reto económico de nuevo Gobierno colombiano es recuperar inversión, dice corporación

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Bogotá, 1 jul (EFE).- El mayor reto económico de Colombia durante el mandato del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, será recuperar la inversión, especialmente en los sectores de infraestructura, vivienda y el sector minero-energético, advirtió este miércoles la corporación financiera Corficolombiana.

«La prioridad debe centrarse en infraestructura, vivienda y el sector minero-energético, los principales sectores de la inversión y los únicos que siguen por debajo de sus niveles prepandemia, rezagados frente al resto de la economía y pares regionales», señaló la Corficolombiana en el informe ‘La remontada sectorial: Plan 3, 2, 1’.

Situación actual de la economía colombiana

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1 % registrado un año antes, mientras que el déficit fiscal se mantuvo entre las principales preocupaciones de analistas y calificadoras internacionales.

La inversión extranjera directa mostró señales de debilitamiento durante el actual Gobierno, especialmente en sectores estratégicos como petróleo y minería, históricamente claves para las exportaciones colombianas y las finanzas del Estado.

«Estos momentos exigen un plan de reactivación con prioridades, mecanismos y metas claras. Un plan 3,2,1: tres apuestas sectoriales, dos mecanismos para impulsarlas (financiación y ejecución) y una meta de un punto adicional de crecimiento económico». señaló la corporación.

Este organismo sugiere al Gobierno de De la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, construir un millón de soluciones de vivienda; poner en marcha un programa de infraestructura de 5.000 kilómetros de carreteras e intervenir 35.000 kilómetros de vías terciarias.

El Gobierno del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió no firmar nuevos contratos de exploración petrolera y profundizó el debate sobre cómo financiar la transición energética sin afectar el crecimiento económico ni los ingresos fiscales

Sin embargo, De la Espriella prometió que una vez asuma el poder va a retomar la exploración petrolera.

Por esa razón, la Corficolombiana instó al Gobierno entrante «recuperar una producción de un millón de barriles diarios de petróleo y la soberanía energética».

Para lograrlo, el organismo considera que el Gobierno debe asumir «una factura» de al menos 80 billones de pesos (unos 23.400 millones de dólares) para invertir en infraestructura, vivienda y pago de deuda, entre otros.

«Todo ello en medio de una profunda fragilidad fiscal, que exigirá disciplina, priorización e innovación en las fuentes de financiación», agregó la información.

Igualmente, la corporación llamó al próximo ejecutivo a impulsar leyes que desatoren los proyectos de inversión y a reactivar los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines), implementar presupuestos por resultados y fortalecer la coordinación con las regiones, entre otros. EFE

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