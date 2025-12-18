Mayor sindicato agrario francés seguirá las protestas pese a retraso del pacto UE-Mercosur

2 minutos

París, 18 dic (EFE).- El principal sindicato agrícola francés, la FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas), advirtió este jueves de que mantendrán sus protestas pese al retraso de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

«Tras una movilización histórica de la FNSEA y sus colegas de los sindicatos europeos hoy en Bruselas, Ursula von der Leyen acaba de anunciar el aplazamiento de la firma del acuerdo con Mercosur hasta enero. Se trata de un giro inesperado y un primer paso logrado gracias a nuestra presión», manifestó la agrupación francesa a través de X.

Pero este retraso, que responde a la presión realizada en Bruselas por Italia y por la propia Francia, «no es suficiente», señaló el sindicato, ya que «para la FNSEA, el Mercosur será siempre no».

«Así que, para dar jaque mate al Mercosur, sigamos movilizados», manifestó esta organización.

Los países de la Unión Europea tenían previsto votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur, pero finalmente se aplazó el trámite a enero por el bloqueo de Francia y de Italia.

Con ello no se firmará en Brasil este fin de semana, como estaba previsto.

La decisión se tomó este jueves en medio de fuertes protestas del campo europeo en Bruselas.

En Francia se vienen produciendo movilizaciones desde la semana pasada, que aglutinan tanto la oposición frontal del sector agrario al acuerdo comercial UE-Mercosur, como el malestar que ha desatado la gestión gubernamental de la epidemia de dermatosis nodular contagiosa que afecta al sureste y sur del país. EFE

ngp/enb