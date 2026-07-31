Mayor universidad de México hará prueba presencial a seleccionados tras anomalías con IA

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor del país, anunció este viernes que hará un examen de control presencial a aspirantes seleccionados el próximo curso tras tras detectar anomalías estadísticas e indicios de irregularidades por presunto uso de Inteligencia Artificial (IA) en su primer proceso de admisión realizado completamente en línea.

«No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes», sostuvo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.

El directivo explicó que la medida busca garantizar la equidad del proceso después de que una comisión técnica concluyera que los resultados del concurso presentaron cambios atípicos respecto a años anteriores.

La decisión ocurre una semana después de que la institución suspendiera temporalmente las inscripciones y creara una comisión integrada por especialistas para revisar el proceso de selección, tras denuncias sobre presunto uso de inteligencia artificial, suplantación de identidad y apoyos externos durante la aplicación de la prueba.

Al anunciar la determinación, Lomelí, aseguró que la medida busca preservar la equidad en el acceso a la educación superior.

«Habiendo recibido esta recomendación, considero muy adecuado el recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades», afirmó.

Lomelí ofreció una disculpa a quienes aprobaron el proceso de manera legítima y deberán presentar nuevamente una evaluación.

«Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso», expresó.

El presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, Eduardo Bárzana García, explicó que en el examen en línea participaron 158.727 aspirantes y que el sistema de supervisión, basado en inteligencia artificial y verificación humana, permitió detectar conductas prohibidas, como el uso de teléfonos celulares, apoyo de terceros y posibles casos de suplantación de identidad.

Según el académico, alrededor del 2 % de las pruebas fueron canceladas por estas irregularidades, mientras que el análisis estadístico reveló un incremento inusual de las calificaciones más elevadas.

De acuerdo con la comisión, lograron detectar que entre 2021 y 2025 aproximadamente el 3,5 % de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esa proporción aumentó a 16,3 %.

Asimismo, quienes alcanzaron 110 o más aciertos pasaron de alrededor del 0,9 % al 5,5 %, casi seis veces más. .

Ante esos resultados, la comisión recomendó convocar al examen de control tanto a quienes habían sido aceptados como a aspirantes que obtuvieron una calificación igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar a la misma carrera entre 2021 y 2026.

El examen se realizará de manera presencial y los lugares disponibles se asignarán con base en los resultados obtenidos en esa evaluación.

La comisión subrayó que la convocatoria «no constituye una imputación de conducta irregular», sino un mecanismo para garantizar la objetividad, la equidad y la integridad del proceso de admisión, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los fallos detectados y delimitar responsabilidades. EFE

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