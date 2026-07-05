Mbappé: «Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas»

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Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El delantero francés, Kylian Mbappé, afirmó este sábado que la selección francesa estaba preparada para la dura batalla que le planteó Paraguay, y sostuvo que «si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas».

«Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso», dijo tras el partido a pie de campo.

El autor del único gol del partido de octavos de final agregó que ellos también saben «jugar al fútbol sucio» y lo hicieron hoy.

«Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos», indicó el delantero del Real Madrid.

Por último, destacó que lo más importante ahora es recuperarse para los cuartos de final contra Marruecos, que tendrán lugar el próximo jueves en Boston.

«Vamos a jugar, sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino», finalizó. EFE

hbc-at/car