McCartney presenta en Londres una retrospectiva fotográfica de los inicios de The Beatles

Londres, 28 ago (EFE).- Un viaje por el inicio de The Beatles y del fenómeno ‘fan’ generado por el cuarteto liverpuliano, visto a través del ojo y el obturador de McCarney, conforma la colección de instantáneas que se exhibe en la galería londinense Gagosian hasta el próximo 4 de octubre

‘Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París’ es una visión íntima y personal de Paul McCartney (1942, Liverpool), quién fuera vocalista y bajista de una de las bandas británicas más importantes de la historia del rock, The Beatles, con las capturas realizadas cuando éste tenía veinte años.

La mayoría de las imágenes, reveladas en blanco y negro recientemente desde su cámara Pentax de 35 milímetros, que se compró a finales de 1963, transportan al visitante a las bambalinas de varias salas de concierto londinenses o al aeropuerto -a color- antes de su debut en los Estados Unidos.

Esta perspectiva, presentada en la íntima galería Gagosian ubicada en el centro de Londres, muestra a McCartney como protagonista y observador al mismo tiempo, siendo pionero en ‘selfies’ con una autorretrato en frente del espejo de una de sus habitaciones.

El entonces veinteañero también sacó fotos en numerosas ocasiones a sus tres colegas del grupo, John Lennon, Ringo Starr o George Harrison, que protagoniza una de las fotografías de la exposición con dos sombreros superpuestos uno sobre otro en su cabeza.

McCartney y Starr son los dos únicos del mítico cuarteto que siguen vivos, tras el trágico asesinato de Lennon en 1980 y del fallecimiento de Harrison en 2001 por un cáncer de pulmón.

La óptica de Paul McCartney recogida en la muestra acerca a los seguidores de The Beatles a un pedacito de una esfera más íntima y hasta ahora oculta del cuarteto británico.

