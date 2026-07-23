Medallistas olímpicos lideran delegación guatemalteca que estará en los Centroamericanos

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Ciudad de Guatemala, 23 jul (EFE).- Adriana Ruano, Jean Pierre Brol y Erick Barrondo, los tres medallistas olímpicos en la historia de Guatemala, encabezarán la delegación de 480 deportistas con la que el país competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo (República Dominicana).

Las tres principales figuras del deporte guatemalteco serán las grandes referencias de una comitiva integrada por 213 mujeres y 267 hombres, que participará en 38 de las 40 disciplinas incluidas en el programa de las justas regionales.

Ruano llegará a Santo Domingo como la única medallista de oro olímpica en la historia de Guatemala, después de conquistar el primer lugar en la prueba de foso femenino de tiro con armas de caza durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La tiradora, que también estableció un récord olímpico en la capital francesa, será una de las principales aspirantes guatemaltecas a subir a lo más alto del podio en República Dominicana.

Junto a ella estará Jean Pierre Brol, ganador de la medalla de bronce en el foso masculino de París 2024. Brol completó una participación histórica para el tiro guatemalteco en esos Juegos Olímpicos y buscará reafirmar su condición de referente regional.

La tercera gran figura será el marchista Erick Barrondo, quien conquistó la plata en los 20 kilómetros marcha de Londres 2012.

Barrondo se convirtió entonces en el primer deportista guatemalteco que ganó una medalla olímpica y, catorce años después de aquella hazaña, volverá a representar al país en una de las principales competiciones del ciclo olímpico.

Ruano, Brol y Barrondo son los únicos atletas que han conquistado medallas olímpicas para Guatemala y encabezarán las aspiraciones de una delegación que, según el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), será la más numerosa presentada por el país en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Hasta ahora, las comitivas guatemaltecas más grandes habían sido las de Mayagüez 2010, integrada por 416 deportistas, y Barranquilla 2018, con 428 atletas.

Además de sus tres medallistas olímpicos, Guatemala contará con la experiencia del badmintonista Kevin Cordón, quien posee el récord nacional de ocho medallas de oro conquistadas en la historia de estos juegos.

También sobresalen los abanderados de la delegación, Alejandra Higueros, número uno del mundo en taekwondo, y el nadador Erick Gordillo, triple medallista de oro en la última edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en San Salvador en 2023. EFE

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