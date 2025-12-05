Medellín busca en EE.UU. atraer visitantes que valoren «el respeto por la comunidad»

3 minutos

Medellín (Colombia), 5 dic (EFE).- Medellín busca atraer visitantes «que valoren la sostenibilidad» y «el respeto por la comunidad» en la Conferencia Anual de la Asociación de Operadores Turísticos de Estados Unidos (USTOA, por sus siglas en inglés), que se desarrolla hasta este viernes en Maryland.

Según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, la ciudad colombiana participa en este encuentro en el Gaylord National Resort & Convention Center (Maryland) para presentar su oferta turística con la intención de recibir visitantes que encuentren valor en la sostenibilidad, el respeto comunitario y en la calidad de las experiencias locales.

La Conferencia y Mercado Anual de la USTOA es uno de los encuentros más relevantes de la industria turística estadounidense. Esta asociación turística fue creada en 1972 y «es reconocida por su compromiso» con el turismo responsable y la promoción de experiencias que aporten a la preservación cultural y ambiental.

«Como miembro activo de la asociación, la ciudad se suma a un espacio que reúne a los principales operadores turísticos de Estados Unidos, destinos internacionales y proveedores especializados en un entorno diseñado para construir alianzas estratégicas y generar negocios de alto valor», dijo la Secretaría a EFE.

Para esta edición, Medellín hace parte de la sección académica de la conferencia y ha obtenido 10 citas ‘business to business’ (entre empresas de ambas partes), confirmadas por operadores estadounidenses a los cuales les interesa ampliar sus portafolios hacia destinos emergentes en Latinoamérica.

«Medellín llega a la USTOA con un portafolio fortalecido, especialmente en el segmento de entretenimiento y turismo social», indicó la Secretaría tras señalar que la ciudad se ha consolidado como un destino «ideal» para viajeros que buscan experiencias culturales y de ocio «con un enfoque responsable».

Ciudad abierta

Según el organismo de Turismo de Medellín, capital del departamento de Antioquia, la creciente agenda de eventos internacionales, la oferta gastronómica y musical, así como su vida nocturna muestran una ciudad abierta a recibir viajeros, pero comprometida con promover prácticas que respeten el entorno local.

La Alcaldía señala que los operadores internacionales pueden diseñar programas que respondan a las expectativas de los viajeros debido a la infraestructura hotelera moderna, sus recintos para grandes eventos, la conectividad aérea «en expansión» y la variada oferta cultural.

«La ciudad busca construir alianzas de largo plazo con operadores comprometidos con una forma de viajar más consciente y alineada con el futuro de la industria», concluyó la entidad de la Alcaldía de Medellín. EFE

PBD-cll/mb/joc/jrh

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín para la difusión de este contenido.