Medellín y Atlético Nacional empatan 3-3 en un clásico emotivo de liga

3 minutos

Bogotá, 7 sep (EFE).- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) y el Atlético Nacional igualaron 3-3 este domingo en un ‘clásico paisa’ de la décima jornada de la liga colombiana que resultó siendo emotivo, cargado de goles y bien jugado por los dos equipos.

Con este resultado, el DIM se mantuvo en el segundo lugar pero igualó los 20 puntos del Junior, que perdió por 3-1 con el Unión Magdalena, mientras que Los Verdolagas son terceros con 17 unidades.

El Poderoso abrió el marcador al minuto 5 cuando el central Daniel Londoño sacó un fortísimo remate que le despejó el portero Harlen Castillo, pero que aprovechó el delantero Brayan León, en el rebote, para celebrar.

La felicidad duró poco porque los rivales igualaron al 7 en una gran jugada colectiva entre el creativo argentino Juan Bauzá y el atacante uruguayo Facundo Batista, que mandó el balón al fondo con un remate rastrero imposible de atajar para el guardameta Éder Chaux.

El propio Batista completó la remontada al 23, de penalti, luego de que Bauzá fuese derribado en el área por el defensor Leyser Chaverra.

Sin embargo, el Medellín respondió rápido y volvió a igualar al 26 cuando Londoño le mandó un pase filtrado a León que remató de primera y celebró su segundo tanto de la noche.

En el segundo tiempo, el partido mantuvo el mismo ritmo e ímpetu y el DIM anotó el tercero al 49 en un penalti lanzado por Chaverra luego de que el central William Tesillo derribara a León.

Atlético Nacional celebró el 3-3 definitivo al 77 cuando el creativo Edwin Cardona filtró un pase preciso para el goleador Alfredo Morelos, que celebró a rabiar el empate ante su exequipo en un partido emocionante.

Pocas oportunidades y poco daño

América y Deportivo Cali no se hicieron daño e igualaron 0-0 este domingo en un clásico disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, al que llegaron muy pocas personas porque los aficionados de los Diablos Rojos decidieron no asistir en protesta al mal manejo que, consideran, le están dando al equipo los dueños.

En la cancha, los dirigidos hoy por Alex Escobar, entrenador interino del club tras la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi, no encontraron su mejor versión y tuvieron muchas dificultades, especialmente desde el minuto 41 cuando fue expulsado el centrocampista Sebastián Navarro.

Sin embargo, el Cali, dirigido por Alberto Gamero, no aprovechó que su rival se quedó con 10 por la expulsión de Sebastián Navarro, y tuvo muy pocas oportunidades de anotar, todas atajadas por el guardameta venezolano Joel Graterol, que jugó su primer partido de liga del semestre y recuperó la titular que perdió tras sufrir una lesión que lo sacó de las canchas desde 2024.

Con el resultado de este domingo, el Cali se estancó en el puesto 12 con 11 puntos, mientras que el América sigue de último con apenas seis unidades.

En otros resultados, Millonarios e Independiente Santa Fe igualaron 0-0 en un flojo clásico capitalino; Once Caldas venció por 1-0 Deportivo Pereira; Bucaramanga se impuso por 3-1 al Alianza y Llaneros le ganó por 1-0 al Deportes Tolima. EFE

jga/car