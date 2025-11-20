Media Europa está en alerta por frío polar y una fina capa de nieve cubre Bruselas

Bruselas/Madrid, 20 nov (EFE).- Media Europa está en alerta por una repentina ola de frío polar que ha bajado los termómetros de forma drástica, con temperaturas en algunos casos que rondan los cero grados y la llegada además de las primeras nieves de la temporada a ciudades como Bruselas.

La capital europea amaneció este jueves recubierta de una fina capa de nieve, después de que ya el miércoles los copos llegaran a distintas zonas, en particular del sur de Bélgica.

Muchos frío además en todo el país, donde está previsto que las temperaturas máximas oscilen entre los -1 grados Celsius y los 5 grados.

El Instituto Real de Meteorología belga emitió este jueves una doble alerta amarilla: por un lado por lluvias que afectarán sobre todo a la región de Flandes hasta el viernes, así como por posibles heladas a partir de la tarde del jueves, que se darán en la mayor parte de las regiones del país.

Gran parte de Francia se despertó este jueves bajo un marcado ambiente invernal, con 53 del centenar de departamentos del país en alerta amarilla por nieve y hielo, según informó Météo France.

Aunque las primeras nevadas se registraron el miércoles por la tarde, las autoridades advierten de que el día más frío de la semana aún está por llegar.

Las precipitaciones de nieve se extienden desde el este del país hasta el Macizo Central y los Pirineos. En cotas superiores a los 1.000 metros ya se acumulan hasta 10 centímetros de nieve en los macizos del Jura y los Vosgos (frontera con Suiza), mientras que en el departamento de Doubs (cerca de Suiza) se registran entre 4 y 5 centímetros por encima de los 800 metros.

Una situación que es especialmente delicada en Lorena (este), Borgoña (este) y Normandía (oeste), donde se teme la formación de placas de hielo en la carretera, conocidas como hielo negro, debido a las lluvias durante la noche, lo que obliga a extremar la precaución al volante.

En los Pirineos, la nieve es frecuente desde los 600 a 800 metros de altitud. En los departamentos alpinos, ya bajo alerta por nieve y hielo, se ha añadido además un aviso por riesgo de avalanchas.

Mientras, en Suiza, donde las temperaturas han caído fuertemente desde la semana pasada, este jueves se han registrado ligeras nevadas en las llanuras al norte de los Alpes, por debajo de los 500 metros de altitud.

Aunque en general no han sido copiosas, sí obligaron al cierre de una de las autopistas de la red nacional, la A12 entre los cantones de Vaud y Friburgo.

En los Alpes cayeron entre cinco y diez centímetros de nieve, con algunas zonas alcanzando incluso los 20 centímetros, mientras que en las zonas llanas, donde se encuentran las principales ciudades del país, no se esperan grandes nevadas hoy o en los próximos días.

El servicio meteorológico nacional ha advertido no obstante de que las temperaturas seguirán siendo frías al menos hasta el fin de semana, próximas a los cero grados también en cotas bajas.

También en el Reino Unido, la Oficina de Meteorología (Met) informó hoy de que gran parte del norte de Escocia permanece bajo alerta por caída de nieve, aunque se espera que este aviso sea levantado esta noche.

Advirtió de posibles retrasos en las carreteras y cancelaciones en los servicios públicos a causa de las nevadas, mientras que alerta de posibles cortes en el suministro eléctrico.

Varias escuelas en Aberdeenshire, en el noreste de Escocia, se han visto obligadas a cerrar toda esta semana. La temperatura en esta zona escocesa ha bajado a un grado Celsius.

La Met también informó de que Irlanda del Norte, el suroeste de Gales, el noroeste y noreste de Inglaterra pueden verse afectadas por la aguanieve.

Italia espera para este jueves una ola de frío que provocará una drástica caída de las temperaturas en todo el país, además de lluvias y nevadas en el norte y centro del territorio.

Las corrientes frías afectarán al país, dejando nevadas en los Alpes a partir de los 500 metros de altitud. La ola de frío se prolongará varios días, con un notable descenso de las temperaturas, alcanzando su punto más bajo el sábado, cuando se prevén intensas heladas y temperaturas que podrían alcanzar los -5 °C en algunas zonas del norte.

En Portugal, este jueves habrá un ligero descenso de las temperaturas en todo el territorio, que pasará a ser una caída «notable» durante la noche, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), que alerta de posibles aguaceros débiles en serranías y de la formación de heladas en las regiones norte y centro.

Con temperaturas mínimas que rondarán entre los 9 ºC y -1 ºC, y máximas entre los 18 ºC y los 6 ºC, el IPMA prevé unos valores medios semanales por «debajo de lo normal» (de 1,5 ºC a 0,5 ºC menos) para todo el territorio durante estos días.

En España, ocho regiones del norte están en alerta este jueves por nevadas, cuatro de ellas en aviso naranja (riesgo importante) por acumulaciones que podrán superar los 30 centímetros de espesor en 24 horas a partir de 900 metros.

De hecho, el momento álgido del temporal llegará entre las últimas horas de este jueves y la mañana del viernes, cuando la cota de nieve descenderá de manera notable hasta situarse en torno a los 300–400 metros en el Cantábrico y el alto Ebro, sin descartarse desplomes puntuales aún más acusados. EFE

