Media Luna Roja Palestina denuncia palizas a tres palestinos en Faraa, norte Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 28 nov (EFE).- Al menos tres palestinos sufrieron palizas durante una incursión militar israelí, que continúa por tercer día consecutivo, contra la gobernación de Tubas, noreste de Cisjordania ocupada, confirmó el servicio de emergencias palestino.

«Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Tubas atienden tres casos de palizas brutales a jóvenes del campamento de refugiados de Fara, ocurridas durante una redada en el campamento desde la madrugada de hoy. Están siendo trasladados al hospital», detalla un comunicado.

Según Wafa, fuerzas israelíes irrumpieron esta madrugada en el campamento de Faraa, en la gobernación Tubas, y asaltaron numerosas viviendas tras retirarse de la ciudad de Tamún; donde la destrucción de infraestructura y propiedades es generalizada.

En Tamún, al menos otros ocho palestinos resultaron hoy heridos, según la Media Luna. Según dijo una portavoz de esta organización a la agencia palestina Wafa, en estos tres días, más de 70 palestinos han resultado heridas y una minoría terminó en el hospital.

Además, soldados israelíes han instaurado un toque de queda y continúan los disparos y el sobrevuelo de drones sobre las calles de las ciudades de Tubas, Áqaba y Tayasir (este de Tubas), con varias casas utilizadas como cuarteles militares por Israel.

A su vez, más de 100 palestinos han sido detenidos, de acuerdo con el Club de Prisioneros de Tubas, muchos ya liberados y varios trasladados al hospital tras sufrir presuntos abusos o haber estado detenidos a la intemperie durante días.

Las incursiones se enmarcan en una «operación antiterrorista» anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras «intentos de establecer bastiones terroristas» en la zona. EFE

pms/jgb