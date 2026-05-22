Media tonelada de droga incautada y dos ciudadanos ecuatorianos capturados en Panamá

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Ciudad de Panamá, 22 may (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este viernes del decomiso de media tonelada de droga y la captura de dos ciudadanos ecuatorianos en un operativo realizado en aguas del Pacífico del país centroamericano.

En un mensaje publicado por el Ministerio Público en sus redes sociales, la fiscalía dio cuenta de la incautación de 503 paquetes de sustancias ilícitas que fueron hallados dentro de una embarcación interceptada en el sector este de Isla Bona, en el Golfo de Panamá.

La droga estaba oculta en un doble fondo dentro de una embarcación, informó por su parte el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que publicó en sus redes fotos de los paquetes de color marrón que llevaban rotulado el número 111.

Durante la operación fueron detenidos dos ciudadanos ecuatorianos, según informaron las autoridades, que no precisaron la cantidad total ni el tipo de droga, si bien cada paquete pesaba aproximadamente un kilo y la sustancia más traficada en Panamá es la cocaína.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público. En lo que va de año, las incautaciones superan ya las 34 toneladas. EFE

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