Mediador de negociaciones nucleares entre Irán y EEUU reporta progresos significativos

Ginebra, 26 feb (EFE).- Irán y Estados Unidos concluyeron hoy su tercera ronda de negociaciones del año, «con un progreso significativo», según el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien ejerce de mediador en este proceso.

Anunció que las negociaciones se reanudarán pronto, luego de que las delegaciones informen en detalle sobre lo tratado al retornar a sus respectivas capitales, con un próximo encuentro de «nivel técnico» previsto para la próxima semana en Viena. EFE

