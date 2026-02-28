Mediador omaní pide a EE.UU que no se dejen arrastrar más a una guerra «que no es suya»

Redacción internacional, 26 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien era el principal mediador en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para evitar un conflicto entre ambos, lamentó este sábado que nuevamente la opción de la paz haya sido «socavada» y pidió a Washington no ser arrastrado más allá en una guerra «que no es suya».

En un mensaje en su red social X, Al Busaidi dijo estar «consternado» por los bombardeos que esta mañana Israel y EE.UU iniciaron contra Irán y lamentó que «unas negociaciones activas y serias hayan sido nuevamente socavadas».

«Ni los intereses de EE.UU ni la causa global de la paz van a ser servidas por esto. Y rezo por los inocentes que van a sufrir. Urjo a los EE.UU a no dejarse arrastrar más allá. Esta no es vuestra guerra», dijo.

Hace apenas dos días Al Busaidi participó en Ginebra en la tercera ronda de negociaciones entre Irán y EE.UU en las que se buscaba poner fin a la posibilidad de una escalada bélica.

En ese momento, el ministro omaní indicó que se había logrado «un progreso significativo», en esas reuniones, al tiempo que indicó que las negociaciones se iban a reanudar pronto, luego de que las delegaciones informaran en detalle sobre lo tratado al retornar a sus respectivas capitales.

En ese sentido, estaba prevista un próximo encuentro de «nivel técnico» para la próxima semana en Viena. EFE

