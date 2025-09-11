Mediadores árabes para Gaza coordinan situación tras ataque israelí contra Hamás en Doha

El Cairo, 11 sep (EFE).- Egipto y Catar, mediadores en la guerra de Gaza, se coordinan este jueves sobre la situación de las negociaciones tras el ataque israelí del miércoles contra miembros del grupo islamista Hamás en Doha, que el país del golfo calificó como «terrorismo de Estado» y «traición», y alertó que acabará con el diálogo para liberar a los rehenes en manos de la formación palestina.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, viajó hoy a Doha «para expresar la plena solidaridad de Egipto con el hermano Estado de Catar, discutir formas de enfrentar la peligrosa escalada israelí y coordinar posiciones» respecto a la situación de las negociaciones y la respuesta árabe a Israel.

El viaje de Abdelaty coincide con una oleada de expresiones de solidaridad con Catar por parte de los miembros de la Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, al considerar que la «agresión israelí» fue dirigida contra la soberanía del país del golfo.

Varios países árabes mostraron su apoyo a «cualquier decisión que tome» Doha en respuesta a la «agresión», incluidos aquellos que tienen firmados acuerdos de paz con Israel, como Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, aseguró por su parte que el ataque israelí contra Doha, que el pasado martes provocó la muerte de cinco miembros de Hamás y un policía catarí, «acabó con cualquier esperanza» para los 48 rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza, y afirmó que se siente «traicionado» por esa «agresión» contra la soberanía de su país.

Catar afirmó que el ataque aéreo ordenado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo lugar mientras una delegación de Hamás estaba discutiendo la última propuesta de Estados Unidos para el acuerdo de alto el fuego, pocas horas después de que el Gobierno israelí anunciara que aceptaba el plan estadounidense para liberar a los 48 rehenes en manos de la formación palestina.

Abdulrahman, en una entrevista difundida por la cadena norteamericana CNN, expresó su convicción de que tras el ataque, Israel y Hamás «se quedarán sin oportunidades» para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza, y consideró que «Netanyahu debe comparecer ante la justicia».

Por otro lado, una fuente de la Liga Árabe dijo el miércoles que el organismo planea celebrar en los próximos días una reunión de emergencia en Doha para condenar el «brutal» ataque israelí y el intento de asesinato de los líderes de Hamás, y coordinar una respuesta «legal» contra la «flagrante agresión a la soberanía y la seguridad del Estado de Catar». EFE

