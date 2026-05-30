Mediadores llaman a un nuevo diálogo tras 25 días de bloqueos de carreteras en Bolivia

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(Actualiza con información sobre la suspensión de la reunión de la Central Obrera Bolivia)

La Paz, 30 may (EFE).- El Legislativo de Bolivia, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron este sábado a un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores que exigen la renuncia del mandatario con bloqueos de carreteras iniciados hace 25 días que han ocasionado desabastecimiento de alimentos y combustible.

La convocatoria fue emitida por la oficina del vicepresidente del país y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, para dialogar este domingo en la tarde en el Seminario San Jerónimo, en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

La invitación señala que «se espera la participación del presidente del país, Rodrigo Paz; la Central Obrera Boliviana (COB)», la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones involucradas en las protestas.

«Bolivia atraviesa momentos que exigen responsabilidad, desprendimiento y compromiso con la paz. La ausencia de diálogo solo profundiza las diferencias y posterga las soluciones que demanda el pueblo boliviano», agregó.

Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz, debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno, al que también acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo y otros dirigentes sindicales fueron acusados de supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

La comisión de diálogo se reunió el miércoles y jueves con dos ministros, pero no asistió ningún representante de la COB, ni de los sindicatos campesinos, que exigían anular las órdenes de captura contra sus dirigentes, lo que ocurrió el viernes por orden de un juzgado de La Paz.

La COB tenía previsto definir este sábado su asistencia al diálogo, pero luego informó en un comunicado sobre la suspensión del encuentro por «razones de seguridad», sin dar por ahora una nueva fecha.

Los dirigentes campesinos dejaron la decisión en manos de sus «bases», mientras que los sectores más radicales, como los seguidores de Morales, rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz y este sábado superan los 90 en todo el país, según un reporte de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El viernes, el Ministerio de Salud logró distribuir 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales de La Paz y El Alto, pero advirtió que es una medida paliativa e insistió en pedir a los manifestantes que permitan el paso de los camiones que trasladan ese insumo. EFE

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