Mediadores preparan propuesta para liberar todos los rehenes en Gaza, dice fuente egipcia

El Cairo, 7 sep (EFE).- Egipto, Catar y Estados Unidos, que median en la guerra de Gaza, preparan una nueva propuesta que «ofrecerán esta semana», y que incluye la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás, informó a EFE este domingo una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió anonimato, indicó que el nuevo plan estipula también «el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja» para administrar el enclave palestino en la posguerra.

También apuntó que Egipto «convocó a una delegación de Hamas para que llegue a finales de la semana (a El Cairo) para consultar sobre este tema».

La fuente no dio a conocer detalles sobre la nueva propuesta, si bien su declaración se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera el viernes que su Administración está en «negociaciones profundas» con Hamás para garantizar la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en el enclave palestino.

Trump, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, advirtió al mismo tiempo que de no llegar a un acuerdo, los militantes palestinos se enfrentarían a una «situación difícil».

Hamás, por su parte, ha asegurado en un comunicado que está abierto a «cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral, la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza, la entrada incondicional de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros mediante negociaciones serias».

El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, mantuvo el sábado una conversación telefónica con el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, para abordar «los esfuerzos conjuntos para alcanzar un alto el fuego», así como la «trágica situación humanitaria» en la Franja.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, Abdelaty «le informó (a Witkoff) de los preparativos de Egipto para organizar una conferencia internacional para la pronta recuperación y reconstrucción en Gaza inmediatamente después de que se anuncie un alto el fuego».

Los mediadores habían anunciado en agosto una propuesta para una pausa de 60 días, durante la que Hamás liberaría a una parte de rehenes y congelaría sus actividades militares mientras se proseguiría con las negociaciones para un acuerdo global para el fin de la guerra.

Según los mediadores, el grupo palestino aceptó esa propuesta, pero Israel rehusó dar una respuesta al respecto y anunció que seguiría con su plan para ocupar la ciudad de Gaza.

Los nuevos contactos para un acuerdo integral se producen después de que el pasado viernes se cumplieran 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de crecientes protestas en Israel para exigir la liberación de los 48 rehenes que quedan en manos de Hamás.

En estos 700 días de ofensiva, más de 64.300 palestinos han sido asesinados en Gaza por Israel, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás. EFE

