Mediadores presentan hoja de ruta para desarme de Hamás y segunda fase de tregua en Gaza

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El Cairo, 29 abr (EFE).- El Consejo de Paz y los países mediadores (Egipto, Catar y Turquía), junto con Estados Unidos, han presentado una nueva propuesta sobre Gaza centrada en el desarme de Hamás y en la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, según informó este miércoles a EFE una fuente de la organización islamista palestina.

El documento es una hoja de ruta para completar la implementación del plan de paz integral del presidente estadounidense, Donald Trump, para el territorio palestino, consta de 15 puntos y fue redactado por representantes del Consejo de Paz, incluido su Alto Representante, Nikolay Mladenov, y los mediadores de los tres países con participación estadounidense.

Según la fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, la propuesta ya ha sido transmitida también a Israel y se prevé iniciar reuniones en El Cairo a partir de este miércoles para su discusión.

El objetivo de esta ronda de negociaciones es conocer las respuestas de todas las partes, incluidos Hamás y el resto de facciones palestinas, indicó el informante, que declinó revelar la posición oficial de Hamás, la cual se definirá tras consultas internas.

Entre las principales disposiciones del documento figura la creación de un «Comité de Verificación de la Implementación», que será establecido por el Alto Representante para Gaza e integrado por los Estados garantes, la Fuerza Internacional de Estabilización y el propio Consejo de Paz para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de todas las partes involucradas.

El documento estipula el cumplimiento de las recientes demandas presentadas por la delegación de Hamás y otras facciones palestinas, «obligando a Israel a completar íntegramente y sin demora todos los compromisos pendientes de la primera fase».

La transición entre fases estará supeditada al cumplimiento verificado de los requisitos anteriores por parte del Comité de Verificación.

Asimismo, el texto señala que ni Hamás ni ninguna otra facción palestina tendrá «participación alguna, directa o indirecta» en el gobierno de Gaza.

El documento establece que Gaza debe regirse por el principio de «una sola autoridad, una sola ley y una sola fuerza armada» y especifica que solo las personas autorizadas por el Comité Nacional podrán poseer armas, por lo que todos los grupos armados deberán cesar sus actividades militares.

Para ello, se prevé un proceso gradual de inventario y recolección de armas bajo liderazgo palestino, supervisado por el Comité de Verificación y la Comisión de Investigación, «sin estar obligados a transferirlas a Israel».

En cuanto a la seguridad, el documento prevé el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización entre las zonas controladas por Israel y las administradas por el Comité Nacional, que apoyará el proceso de inventario de armas y las operaciones humanitarias, pero no participará en tareas policiales.

La retirada gradual de las fuerzas israelíes hacia la frontera con Gaza estará supeditada al progreso verificable del inventario de armas.

El documento concluye que la reconstrucción de Gaza se llevará a cabo mediante el traslado controlado de materiales a las zonas bajo administración efectiva del Comité Nacional para la Administración de la Franja de Gaza. EFE

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