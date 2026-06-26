Medicinas, perros de rescate y recolecta de fondos: la ayuda de Asia-Pacífico a Venezuela

Compartir

3 minutos

Bangkok, 26 jun (EFE).- Medicamentos, perros de rescate y recolectas de fondos son algunos ejemplos de la ayuda que varios países de Asia-Pacífico, entre ellos India, China o Australia, han ofrecido a Venezuela tras la sacudida de los potentes sismos, sumándose a la ola de apoyo internacional impulsada principalmente desde América y Europa.

Este viernes empezaron a concretarse algunas ayudas desde el continente asiático, con el despegue de dos aviones de la Fuerza Aérea de la India que cargan más de 35 toneladas de suministros de socorro, medicamentos y equipos médicos.

El ministro indio de Exteriores, S. Jaishankar, explicó en X que este envío, llamado Operation Amistad, incluye una unidad de hospital de campaña del Ejército y dos cubos BHISHM, un sistema modular de emergencia médica diseñado por el Gobierno para ser desplegado rápidamente en zonas de desastre.

En Tailandia, el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) ha establecido un equipo de monitoreo permanente y se ha preparado para desplegar al equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Tailandia, sin fecha de partida específica.

Este contingente, compuesto por 46 especialistas y 3 perros de búsqueda y rescate, forma parte del sistema mundial USAR, gestionado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ya ha enviado los primeros cargamentos de ayuda y rescate a Venezuela.

Por su parte, China, un aliado político y económico de Caracas, reiteró este viernes su disposición a enviar ayuda, después de que el jueves ya anunciara que estaba dispuesta a proporcionar asistencia al país caribeño, sin detallar la cuantía ni el tipo de apoyo.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, afirmó que el Gobierno chino y la Cruz Roja China proporcionarán asistencia humanitaria de emergencia y añadió que Pekín está dispuesto a brindar apoyo adicional según evolucione la situación.

Los Gobiernos de Japón, Corea del Sur y Vietnam también aseguraron que están evaluando posibles formas de asistencia.

A esto se suma el lanzamiento de una campaña de recolección de fondos lanzada en Australia por la red humanitaria global Cáritas, con la que busca apoyar el trabajo de la organización en la nación sudamericana.

El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, dijo este viernes en rueda de prensa que alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas de entre los escombros.

En total, Naciones Unidas coordina 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas que proceden en su mayoría de América y Europa, pero también de Jordania y Catar.

Hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, indicó este viernes la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron en menos de un minuto el miércoles el centro de Venezuela dejan hasta ahora 235 fallecidos y más de 4.000 heridos.

Venezuela ha contabilizado asimismo, según datos del jueves por la noche, 157 desaparecidos, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados -decenas colapsados por completo-, la mayoría en el estado costero la Guaira, situado junto a Caracas, que ha sido declarado zona de desastre por las autoridades. EFE

hp/pav/crf