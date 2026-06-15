Medidas que recoge la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en el Reino Unido

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Londres,15 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes lo que describió como «las medidas de mayor alcance del mundo» para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y restringir otras funciones y servicios digitales considerados perjudiciales para los niños.

Según el regulador británico de telecomunicaciones Ofcom, los niños de entre 8 y 14 años pasan una media de tres horas diarias conectados en línea, de las que dos horas las dedican a las redes sociales, siendo las más populares, por este orden, YouTube (48 minutos al día), Snapchat (45), TikTok, WhatsApp e Instagram.

Estos son los principales puntos de una legislación que el Gobierno prevé que entre en vigor en la primavera de 2027:

– Prohibición de acceso a redes para menores de 16 años

Las plataformas de redes sociales no podrán ofrecer sus servicios a los menores de 16 años. El Gobierno adoptará un modelo similar al aplicado en Australia, el primero del mundo en implantar un veto de este tipo, pero con mecanismos reforzados de verificación de edad para garantizar su cumplimiento.

– Afectará a las grandes plataformas, excepto a WhatsApp

La medida se aplicará a las plataformas diseñadas para facilitar «la interacción entre usuarios y la publicación de contenidos mediante sistemas algorítmicos». En su comunicado, el Ejecutivo cita a Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Los servicios de mensajería como WhatsApp y Signal quedarán excluidos.

– Bloqueará las retransmisiones en directo

El Gobierno bloqueará para los menores de 16 años funciones consideradas de riesgo, como las retransmisiones en directo (‘livestreaming’) y la comunicación con personas desconocidas a través de internet. Estas limitaciones se extenderán a los videojuegos en línea.

– Protección para los jóvenes de 16 y 17 años

Las restricciones sobre retransmisiones en directo y comunicación con desconocidos estarán activadas por defecto también para los usuarios de 16 y 17 años, con el fin de evitar un cambio brusco en el nivel de protección al cumplir los 16 años.

– Posibles limitaciones de uso para menores de 18 años

El Ejecutivo estudia introducir medidas adicionales para los menores de 18 años, como restricciones de uso durante la noche y pausas en el desplazamiento continuo de contenidos (‘infinite scrolling’). Sobre este aspecto, prevé ofrecer más detalles en julio.

– Veto a chatbots ‘románticos’ de IA

Los chatbots diseñados para simular relaciones románticas o sexuales deberán exigir una edad mínima de 18 años. Otras funciones de carácter íntimo en sistemas de inteligencia artificial también estarán restringidos.

– Verificación reforzada de la edad

El Gobierno impulsará mecanismos más estrictos de comprobación de edad para dificultar que los menores eludan las restricciones. El regulador Ofcom elaborará un estudio urgente sobre los sistemas más eficaces.

– Más competencias al regulador

El Ejecutivo ampliará las competencias de supervisión y sanción de Ofcom para que pueda hacer cumplir la legislación vigente sobre seguridad en internet. EFE

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