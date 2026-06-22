Medina afirma que el 46 % de los dominicanos emigraría si pudiera hacerlo

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Santo Domingo, 22 may (EFE).- El expresidente Danilo Medina afirmó este lunes que la República Dominicana ocupa el primer lugar en América Latina entre los países cuyos ciudadanos manifiestan mayor intención de emigrar, al señalar que el 46 % de los dominicanos se iría del país si tuviera la oportunidad.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de encabezar una «multitudinaria» asamblea de dirigentes y militantes del PLD en la provincia Peravia, junto al secretario general de la organización, Johnny Pujols, y una comisión del Comité Político peledeísta, dijo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual preside, en una nota de prensa.

“El gobierno no le importa la vida de la gente. El gobierno no ha querido entender que el pueblo está sufriendo vicisitudes, que el pueblo no soporta el costo de la vida, que no soporta la falta de oportunidades para trabajar, que no está seguro donde vive, donde duerme, que no está soportando tampoco los actos de corrupción sin sanción”, expresó Medina.

El exmandatario sostuvo que la situación ha provocado que muchas personas quieran abandonar el país.

“La gente quiere irse del país. Ya lo dije aquí, la gente quiere irse del país porque no hay oportunidades para vivir. Y es una pena que la República Dominicana hoy encabece el ranking de América Latina de la gente que se quiere ir del país”, manifestó.

Medina agregó que, según un estudio reciente, a los latinoamericanos se les preguntó si abandonarían sus países de tener la oportunidad de hacerlo, y la República Dominicana ocupó el primer lugar.

“Recientemente se le preguntó a los latinoamericanos si hubiera la oportunidad de salir del país si se irían, y la República Dominicana tenga el primer lugar con un 46 % de la gente que se quiere ir del país porque no soporta las condiciones de vida que está recibiendo el país”, indicó, sin indicar a qué estudio se refería.

Asimismo, criticó las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno al considerar que agravan la situación de la población.

“Esa reforma fiscal lo que hace es que encarece y dificulta más la vida de la gente. Porque el desastre que se causó, el gasto corriente del gobierno alegre, usted despilfarrando dinero del Estado, hoy lo quiere resolver sacándole lo poco que le queda a los dominicanos y las dominicanas del bolsillo. Y eso no puede ser”, opinó.EFE

rsl