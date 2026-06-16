Medio estatal iraní anuncia el paso de cinco buques por Ormuz tras el acuerdo con EE.UU.

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Teherán, 16 jun (EFE).- Al menos cinco embarcaciones iraníes atravesaron el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de su bloqueo naval como parte del memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico paso marítimo, según informó la cadena estatal iraní Press TV.

El medio reportó el lunes por la noche el paso de tres petroleros y dos buques de carga que transportaban bienes esenciales por el estrecho, donde EE.UU. había impuesto un cerco sobre buques y puertos iraníes desde mediados de abril, en respuesta al bloqueo iraní en la zona desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

«Los buques, que habían permanecido varados durante meses debido a la campaña de bloqueo naval ilegal de Estados Unidos contra el transporte marítimo iraní, atravesaron las aguas internacionales sin obstáculos», indicaron fuentes marítimas informadas a Press TV.

Esto ocurrió un día después de que Irán y EE.UU. anunciaran haber alcanzado un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba alrededor del 20 % del petróleo mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció posteriormente el levantamiento del cerco naval contra Irán como parte del acuerdo provisional de paz, que será firmado por ambas partes el viernes en Suiza.

Irán, por su parte, levantará el bloqueo en la zona tras la firma del memorando, aunque insiste en que cobrará tasas por los servicios que preste en ese ámbito, como los relacionados con la navegación, la protección medioambiental y los seguros marítimos. EFE

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