Medio siglo de cooperación suiza en Bolivia swissinfo.ch, Félix Espinoza R., La Paz 19 de agosto de 2018 - 11:00 La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) lleva 50 años en el país andino. El embajador Roger Denzer narra cómo se ha diversificado la labor de COSUDE a lo largo de las décadas. Era época de cambios. Europa vivía aún los ecos del Movimiento del 68; el mundo tenía dos bloques de referencia: Este y Oeste. América Latina se veía en el umbral de una década de fragilidad democrática y Bolivia comentaba todavía la acción y muerte del comandante Che Guevara bajo el gobierno del general René Barrientos. Con ese telón de fondo, la entonces Cooperación Técnica Suiza (COTESU) decidió enviar, por barco hasta Lima, casi un centenar de vacas y 18 sementales de raza parda suizos al país andino. Los expertos Daniel Blanc y Felipe Chollet se encargarían de orientar los pasos para el mejoramiento de la raza vacuna y la adecuada producción de forrajes. Suiza, país neutro y sin pasado colonial, comenzó así a tejer lazos de cooperación solidaria que en el transcurrir del tiempo ha consolidado su credibilidad. swissinfo.ch: Señor embajador, ¿cómo ha cambiado la cooperación suiza a lo largo de 50 años en Bolivia? R. D.: En un principio, la Cooperación Suiza en Bolivia se concentró en el sector agropecuario, para luego complementarse con otras actividades como el fortalecimiento institucional o el apoyo –entre otras – a reformas sectoriales y también macroeconómicas. En la última década nos hemos dedicado a la gobernabilidad, al desarrollo económico, así como al cambio climático y medioambiente. swissinfo.ch: ¿En qué se centra hoy y por qué? R. D.: La Estrategia de Cooperación Suiza para Bolivia 2018-2021 desembolsará 21 millones de dólares por año y comprende tres ámbitos temáticos: gobernabilidad (por ejemplo Vida sin violencia para las mujeres, Acceso a justicia); desarrollo Económico (formación técnica profesional, apoyo a micro y pequeñas empresas (MyPES), oro responsable, eficiencia aduanera); así como cambio climático y medioambiente (adaptación al cambio climático, resiliencia urbana, gestión integral del agua y gestión ambiental municipal en rellenos sanitarios y tratamiento de aguas servidas). Comprende dos temas transversales: Género y Gobernabilidad, y principios de trabajo como Reducción del riesgo de desastres y Gestión de proyectos sensibles al conflicto (incluyendo interculturalidad). Si comparamos los ámbitos temáticos del periodo 2018– 2021 con la anterior estrategia de cooperación (2013–2017) identificamos leves cambios. Los elementos complementarios (nuevos) son: acuerdos triangulares con países latinoamericanos (como México, Perú, Argentina) para visibilizar la cooperación e integración regional, además de alianzas con empresas suizas residentes en Bolivia (especialmente en formación técnica profesional) por ser corresponsabilidad de esos sectores en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Otra novedad es que el programa es más urbano debido a la creciente migración campo-ciudad (urbanización). "Es un apoyo importante y altamente valorado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural" Eugenio Rojas Apaza, ministro de Producción swissinfo.ch: ¿Cuáles son los mayores desafíos/dificultades? R. D.: Los desafíos/dificultades por proyecto son descritos en la Memoria 2013-2017, así como aquellos generales referidos al contexto político, económico, social y medioambiental; también se mencionan en la Estrategia de Cooperación para Bolivia 2018–2021, específicamente en las secciones: antecedentes y contexto, estrategias de otros donantes y resultados alcanzados. swissinfo: ¿En qué se diferencia la cooperación suiza de otras agencias de cooperación internacional? R.D.: Esta pregunta debería ser contestada en primer lugar por los y las bolivianas; sin embargo, podemos perfilar algunos temas que rigen nuestro trabajo. Desde nuestro punto de vista, las ventajas de la cooperación suiza en Bolivia son las siguientes: somos un socio confiable, respetamos a los actores y no tenemos una agenda oculta, nos adaptamos al contexto de manera flexible; estamos "alineados" al país (Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2016-2020 y Agenda Patriótica 2025), logrando resultados junto con nuestros socios. Pensamos también que la cooperación entre dos países, en este caso Bolivia y Suiza, implica un proceso inclusivo en el que los dos gobiernos nacionales, las gobernaciones, los municipios, la sociedad civil, el sector privado y – en especial – la población boliviana deben ser protagonistas. Todo en un marco de trabajo y constancia, de resultados concretos y sostenibles, de valoración, aprendizaje mutuo y colaboración horizontal. swissinfo.ch: En Bolivia existe la Ley de la Madre Tierra. ¿Cree usted que el país está cuidando adecuadamente el medio ambiente? R. D.: Si, Bolivia cuenta con la Ley de la Madre Tierra, y como país busca constantemente un camino más equilibrado en su desarrollo; como en otras partes del mundo, no faltan los problemas y es ahí donde apoyamos a todos los sectores, no solo al Estado, para encontrar mejores soluciones a estos desafíos. La pregunta si Bolivia está cuidando adecuadamente el medio ambiente debe ser respondida por la población boliviana o los actores involucrados. "Destacable ha sido la cooperación en materia de acceso a la justicia, el apoyo a la defensa pública, a la defensoría del pueblo" David Tezanos Pinto, Defensor del Pueblo swissinfo.ch: ¿Suiza seguirá cooperando en el mejoramiento de la justicia en Bolivia? R. D.: Desde 1999, el tema justicia es prioritario en nuestro programa en Bolivia, y no es diferente ahora con la Estrategia de Cooperación 2018–2021. Uno de nuestros proyectos en el ámbito temático ‘Gobernabilidad’ es el Acceso a justicia, con el que la población actualmente pobre y vulnerable puede solucionar sus problemas legales a través de la conciliación, como método alternativo al de los tribunales. La conciliación implica un proceso menos largo [sin conciliación: 5 años / con conciliación: 2 meses], sin costos e incluyendo una contribución significativa a la cultura de paz, ya que ambas partes deben encontrar – a través de un mediador – una solución por sí mismas. Los resultados han sido excelentes, por ejemplo, en el año 2017, el 7% de todas las causas en materia civil fueron resueltas por conciliación en sede judicial (13 000 causas). swissinfo.ch: ¿Cuál es la opinión del Sr. Thomas Gass, embajador y vicedirector general de COSUDE, sobre el trabajo realizado desde hace 50 años en Bolivia? R. D.: El Sr. Gass visitó proyectos, analizó los resultados alcanzados y los planes a futuro de la cooperación suiza en Bolivia. Valoró el hecho de que la cooperación suiza alcanzó sus objetivos junto a los diferentes actores locales, regionales, nacionales e internacionales; ha destacado varios aspectos del trabajo en el país, pero sobre todo las acciones junto a la población boliviana. En sus reflexiones, el Sr. Gass manifestó: "Nunca estaremos satisfechos con nuestros resultados, siempre se puede aprender y mejorar en este objetivo que apoya la reducción de la pobreza y la desigualdad, una tarea tan importante para todas y todos".