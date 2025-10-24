Medio siglo después de Islandia, Viena recuerda con un paro la huelga general de mujeres

Núria Morchón

Viena, 24 oct (EFE).- Cientos de mujeres retomaron este viernes en Viena, ante el Parlamento de Austria, el histórico ‘Día libre de las mujeres’ que paralizó Islandia en 1975 para reclamar una plena igualdad de género.

Las manifestantes recordaron la huelga islandesa con mantas y almohadas rojas, para estirarse o sentarse en el suelo ante la Cámara en señal de protesta por la persistente desigualdad que existe en Austria, donde los ingresos de las mujeres siguen siendo casi un 20 % inferiores a los de los hombres.

«Nos inspiramos en una película que vimos en primavera. Un documental sobre la huelga de las mujeres en Islandia. Ellas lograron mucho para las mujeres y todo cambió en Islandia. Ahora es el mejor país para que vivan las mujeres», señaló en declaraciones a EFE Hedwig Wagner, del comité organizador de esta acción.

Y añadió: «Fue una película muy conmovedora. Después de ver esa película, hablamos entre nosotras y dijimos que intentaríamos hacer algo similar en Austria».

El 24 de octubre de 1975, Islandia vivió una huelga propuesta por el movimiento radical femenino Red Stockings que logró unir a una amplia coalición de mujeres, tanto conservadoras como progresistas.

Aquel viernes, el 90 % de las mujeres de Islandia no trabajaron, sea en bancos, fábricas, escuelas, tiendas, hospitales y hogares privados, con el objetivo de reivindicar sus derechos.

Ese paro general cambió la percepción sobre el papel de las mujeres en el pequeño país y lo convirtió en uno de los pioneros en la lucha contra la desigualdad de género.

Según el Informe anual ‘Índice Global de Brecha de Género’ del Foro Económico Mundial (FEM), Islandia ocupa desde hace 16 años la primera posición, habiendo cerrado la brecha de género actualmente en un 92,6 %, casi 20 puntos porcentuales más que Austria.

Justo medio siglo después, y coincidiendo con otro viernes, el colectivo austríaco Frauen*Streik (Huelga de mujeres) se propone combatir, siguiendo el ejemplo islandés, la brecha de género que persiste en su país, que cerró 2025 en un 73,5 %, tras haber empeorado en algunos sectores en los últimos años.

Por ejemplo, según el Informe de Igualdad de 2024 del Ministerio austríaco de Asuntos de la Mujer, los sueldos de las mujeres empleadas son de media un 18,8 % inferiores a los de los hombres, mientras que en los países miembros de la Unión Europea (UE) el promedio de esa diferencia es del 12,7 %.

Según los expertos, la situación en Austria se explica también por un número muy elevado de mujeres trabaja a tiempo parcial y en sectores tradicionalmente de sueldos bajos, como el comercio minorista o ciertos servicios, como peluquerías.

«Queremos llevar a la mente de las personas la imagen de lo que pasaría si las mujeres se tumbaran y no hicieran nada, si descansaran y se relajaran. Entonces, todo se detendría», dijo Wagner.

Entre ‘perfomances’ de colectivos artísticos y los discursos del comité organizador, las mujeres sentadas sobre las mantas rojas quisieron hacer visible el mensaje de que «las mujeres son fuertes, las mujeres quieren vivir de manera autodeterminada y quieren los mismos derechos que los hombres». EFE

