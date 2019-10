Pero estos fenómenos no son nuevos y el bosque finalmente se recupera. En la década de los 50 experimentamos el cancro del castaño y el olmo declinó a partir de la década de los 70”. Esos árboles fueron diezmados, pero no erradicados, y empezamos a verlos reaparecer”, recuerda Olivier Schneider.

Mientras que los insectos a veces pueden ser derrotados -el cantón de Friburgo acaba de anunciar la erradicación del capricornio asiáticoEnlace externo - los hongos son enemigos más temibles. “Los hongos como aquel que causa el marchitamiento del fresno se multiplican y se desplazan gracias a sus esporas y, por lo tanto, no son controlables”, advierte Olivier Schneider.

Pero las medidas preventivas, la vigilancia y lo reducido del territorio permiten mantener la situación bajo control. “El peligro es cada vez mayor, pero todavía no nos preocupan los incendios a gran escala”, apunta Jacqueline Bütikofer.

Olivier Schneider pone en perspectiva el problema de la escasez de agua. “Es cierto que la zona desde elJura hasta Zúrich ha sufrido especialmente. Primero fue afectada por la tormenta Eleanor, luego por la sequía y las plagas de insectos. Esa combinación causó daños. Pero en otros lugares, la situación no es tan mala”.

Los bosques del arco del Jura se han visto particularmente afectados, especialmente los de hayas, que desaparecen masivamente. Una situación considerada tan alarmante que el cantón del Jura ha decretado estado de desastre forestalEnlace externo . “En el Jura, donde el suelo es calcáreo, el agua no se queda en el suelo”, explica Jacqueline Bütikofer.

“Este aumento se debe principalmente al abandono de los pastizales en el arco alpino. Algunos ya no tienen la misma importancia económica que antes. Las malezas y luego los árboles vuelven a colonizar rápidamente estas áreas devueltas a la naturaleza”, explica Jacqueline Bütikofer, colaboradora científica de ForêtSuisseEnlace externo , la organización paraguas de la silvicultura.

Desde 1850, las superficies forestales en Suiza prácticamente se han duplicado. Y no es todo. En los últimos treinta años, han crecido en alrededor de 4 000 hectáreas por año. “Esto corresponde a la superficie del lago de Thun”, explica Olivier Schneider, subdirector de la sección de Conservación Forestal y Política ForestalEnlace externo , de la Oficina Federal del Medioambiente.

