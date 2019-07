Thomas Schlegel, climatólogo de MétéoSuisse, explica esta particularidad por el clima continental de Suiza: no hay mar cerca que frene la acumulación de calor. Además, Suiza está situada en latitudes medias, mientras que las zonas más cercanas a los polos se calientan más rápidamente que las cercanas al ecuador.

Desde 1970, los suizos no han tenido un mes de diciembre en el que la temperatura media cayera por debajo de -5°C. En junio, 7 de las 10 temperaturas medias más altas desde el inicio de las mediciones se registraron después de 2002. El mes de junio de 2019, con una temperatura media de 15,3°C, fue el segundo mes más cálido de la historia.

(it)

Diese Hitzewelle ist keine Ausnahme: So stark trifft der Klimawandel die Schweiz

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza severamente golpeada por el calentamiento global Alexandra Kohler 26 de julio de 2019 - 13:32 Desde 1864, Suiza se ha calentado alrededor de 1,9°C. Descubra dónde han aumentado más las temperaturas y a qué ritmo. El termómetro mostraba alrededor de 20 grados en las primeras horas de este viernes en Suiza, y las temperaturas subirán a 34 grados en algunos lugares. Las canículas son cada vez más frecuentes. Desde la década de 1980, el calentamiento global ha ido en aumento en todo el mundo. Suiza se ve especialmente afectada: cada año es más cálida que la temperatura media registrada entre 1961 y 1990. El sol también brilla con más intensidad: 20% más que en los años ochenta. Veranos más calidos e inviernos más dulces Temperatura mensual media en Suiza, 1864-2017 Los datos fueron divididos en intervalos iguales. Fuente: MétéoSuisse. Desde 1970, los suizos no han tenido un mes de diciembre en el que la temperatura media cayera por debajo de -5°C. En junio, 7 de las 10 temperaturas medias más altas desde el inicio de las mediciones se registraron después de 2002. El mes de junio de 2019, con una temperatura media de 15,3°C, fue el segundo mes más cálido de la historia. Según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología MétéoSuisse, las temperaturas de los últimos 150 años han aumentado más en el norte de Suiza que en el sur de los Alpes, y lo han hecho el doble de rápido en Suiza que en el resto del mundo. Por lo tanto, el nuestro se ve más afectado que otros países por el calentamiento global. Thomas Schlegel, climatólogo de MétéoSuisse, explica esta particularidad por el clima continental de Suiza: no hay mar cerca que frene la acumulación de calor. Además, Suiza está situada en latitudes medias, mientras que las zonas más cercanas a los polos se calientan más rápidamente que las cercanas al ecuador. Ocho días de calor en Lucerna ¿Cómo se manifiesta el calentamiento global sobre el terreno? Tomemos como ejemplo Lucerna: el calor estival de 30 grados duró en promedio 3,4 días entre 1960 y 1985, y 8 días entre 1985 y 2018. “El aumento del número de días calurosos muestra claramente los efectos del calentamiento global”, precisa Thomas Schlegel. Por supuesto, ya existían períodos de calor antes de la década de 1980 y algunos meses son a veces más frescos que los promedios anteriores, pero la tendencia general de calentamiento a largo plazo es evidente para el climatólogo de MétéoSuisse. Hace menos frío en Davos Al mismo ritmo que los veranos se vuelven más cálidos, los inviernos se hacen más suaves. El número de días con temperaturas inferiores a 0° C disminuye. Esta tendencia es particularmente visible en Davos, una estación de esquí situada a 1 560 metros de altitud en el cantón de los Grisones. El número de días de heladas ha disminuido casi un 20% en los últimos 40 años. La influencia de los gases de efecto invernadero Los científicos de todo el mundo intentan pronosticar el desarrollo del calentamiento global en los próximos años. Se prevé que dependerá principalmente de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Se estima que el calentamiento global se traducirá en Suiza en veranos secos, lluvias torrenciales, inviernos con menos nieve y más días calurosos. Se prevé que las temperaturas medias seguirán aumentando a mediados de este siglo: entre 0,7 y 3,3 grados en comparación con el período 1981-2010, según los escenarios de MétéoSuisse y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ).