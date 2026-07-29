Medios de América afrontan la «revolución» de la IA en medio de «deterioro» de la libertad

Compartir

4 minutos

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Medios de América debatieron este miércoles cómo afrontar la «revolución» de la inteligencia artificial (IA) en el periodismo y su rentabilidad, en medio de un «marcado deterioro» de la libertad de expresión y «erosión democrática», como advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Ejecutivos y periodistas se reunieron en el foro SIPConnect en Miami para buscar cómo adaptarse a la IA, tras una caída global del 33 % en el tráfico orgánico desde Google, registrada por la consultora Chartbeat en noviembre pasado en un análisis de casi 2.600 sitios, según citó Daniel Hadad, fundador de Infobae.

«Soy un tecno-cauteloso. Creo que estamos viviendo una revolución en nuestra industria como no hubiésemos imaginado hace una década, o como no hubiésemos imaginado hace cinco años. Obviamente que esto no es un problema exclusivo de los medios de comunicación», expresó Hadad en su conferencia de apertura.

El director de Infobae también citó que el 57 % del contenido disponible en internet ya lo crean o traducen herramientas de IA, de acuerdo con Amazon Web Services (AWS).

Mientras que el consultor Néstor Altuve advirtió del comienzo de la «era del cero click», pues los resúmenes hechos por la IA reducen a la mitad la probabilidad de los usuarios de ingresar a los medios, según datos del Pew Research Center, y los chatbots ya son una fuente de información para al menos 10 % de la audiencia global.

«Ventajas que teníamos los medios hace poco tiempo, que buscadores derivaban tráfico hacia nuestros medios. Hoy no está ocurriendo o se redujo notablemente. Y ya a un modelo económico castigado o golpeado se le suman nuevos cambios», apuntó también Hadad.

La IA en un contexto adverso para los medios

La SIPConnect en Miami ocurre en «medio de un marcado deterioro y retroceso de la libertad de expresión en buena parte del continente», advirtió el director ejecutivo de la SIP, Daniel Lauría, quien afirmó que «Estados Unidos no está al margen de esta tendencia».

Por ello, Lauría argumentó que «innovar hoy significa responder a un contexto de erosión democrática y de crecientes restricciones a la libertad de expresión», pues «un medio económicamente frágil es más vulnerable a las presiones políticas, a intereses concentrados y a la tentación de sacrificar calidad para sobrevivir».

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, prometió una «conferencia práctica» con representantes de compañías como Reuters, Google, Axios Local, Infobae, La Nación, El Tiempo, ABC Color, Clarín, TV Azteca y Teletica.

«El futuro del periodismo no será escrito solo por las empresas tecnológicas ni por organizaciones de medios actuando de forma aislada. Se construirá mediante la colaboración en toda nuestra industria», manifestó en sus palabras de bienvenida.

Los retos para adoptar la IA

Ejecutivos y directivos coincidieron en los desafíos que persisten para que los medios adopten la inteligencia artificial, pese a citar un estudio de Reuters Institute que muestra que más de ocho de cada 10 editores dicen usar la IA, al menos para tareas como búsqueda y organización.

Claudia Báez, estratega en innovación digital e IA de la red de expertos de Fathm, un laboratorio de medios de Colombia, advirtió que a la mayoría les falta una estrategia de inteligencia artificial que sea transversal para todos los trabajadores más allá de los jefes.

«Lo que me parece más importante es que el liderazgo pueda establecer las capacidades para hacerlo uniformemente en toda la organización, y eso lo que yo veo es que se está centrando en América Latina en unas pequeñas personas dentro de la organización», observó. EFE

ppc/ims /gad

(foto)(video)