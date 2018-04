«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Mejor los juegos al aire libre que el celular Isobel Leybold-Johnson 23 de abril de 2018 - 11:00 Aunque casi uno de cada dos niños suizos en edad de escuela primaria posee un teléfono inteligente, sus actividades favoritas son aún jugar al aire libre, hacer deporte y reunirse con sus amigos, según una encuesta nacional. Y ello, además de ver la televisión. Alrededor del 90% de los niños en Suiza juegan dentro o fuera del hogar al menos una vez por semana, mientras que el 84% practican deportes y el 80% se encuentran con amigos, según la más reciente encuesta MIKE sobre la interacción, los medios de prensa, padres e hijos. El estudio fue realizado en 2017 e incluyó a mil menores de entre 6 y 13 años y a más de 600 padres. “A los niños les encanta estar con otros niños, por lo que las actividades clásicas como salir y encontrarse con amigos todavía no han sido superadas”, señala el coautor del estudio, Gregor Wallere, de la sección de Psicología de Medios de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich. La televisión encabeza la lista de pasatiempos preferidos de los niños en cuanto a medios de comunicación, por encima de los teléfonos móviles. Pero al clasificar solamente las herramientas de medios digitales, los niños se pronuncian por los celulares, los cuales utilizan para jugar, ver videos en línea, escuchar música y enviar o recibir mensajes. Alrededor del 50% de los alumnos de primaria poseen un dispositivo propio y muchos no tienen una consola de juegos”, indica Waller. “La mayoría de los padres en Suiza se mantienen vigilantes e introducen poco a poco a sus hijos en los medios digitales”, observa. El uso cambia con la edad Pero el uso del teléfono móvil cambia con la edad. A la edad de 11 o 12 años, el 80% de los menores en Suiza tiene un teléfono móvil o un teléfono inteligente propio. “Entonces, prácticamente tienen Internet en el bolsillo, por lo que el uso de Internet, Whatsapp y YouTube aumentan”, puntualiza Waller. “Para cuando los chicos entran a la secundaria, casi el 100% tiene un teléfono inteligente”. La encuesta, publicada a principios de este mes, encontró que los niños de origen migratorio tenían más probabilidades de poseer un teléfono móvil u otro dispositivo similar. Hay varias teorías sobre el por qué. Waller explica que los padres de los niños cuyas familias llegaron a Suiza desde otros lugares tienden a trabajar más y, por lo tanto, pueden considerar que tener un teléfono celular es importante para comunicarse con sus hijos. “Otra [teoría] es que los menores con antecedentes migratorios usan Internet para mantenerse en contacto con amigos y familiares en su país de origen”, agrega. Comparación internacional ¿Cómo se comparan internacionalmente los hábitos de los jóvenes suizos en el tema que nos ocupa? La vecina Alemania tiene una encuesta similar al estudio helvético sobre medios y menores, denominada KIM, mientras que el Reino Unido cuenta con un “guardián” de las comunicaciones, el Ofcom (aunque hace preguntas ligeramente diferentes a las versiones alemana y suiza). Las tres encuestas muestran una diferencia entre los sexos, dice Waller. Las niñas en Suiza, Alemania y el Reino Unido tienden más que los niños a leer y escuchar música, que a distraerse con videojuegos. La propiedad de teléfonos inteligentes entre educandos de nivel primario es similar en todos los países, en torno al 50%. Otras tendencias compartidas son la popularidad de las tabletas, la televisión y YouTube. Pegadod a la tele Pero a Waller le sorprende la diferencia en los tiempos de uso de los medios, como la cantidad de horas por semana que los chicos pasan viendo televisión y jugando. Los padres suizos señalaron que sus hijos vieron 5.5 horas de televisión a la semana, mientras que en el Reino Unido ascendieron a 13.5 horas, más del doble. En cuanto a los videojuegos, los progenitores helvéticos anotaron tres horas, mientras que sus homólogos británicos informaron de siete. La conclusión que se puede extraer es que los niños en Suiza ven televisión o se divierten con videojuegos tantas veces por semana como los jóvenes británicos, pero los padres suizos prestan mucha atención a cuánto tiempo pasan con estos dispositivos, anota Waller. En general, la encuesta de MIKE recomienda que los padres en Suiza establezcan reglas claras sobre el uso de los medios digitales para los niños, que cumplan con la implementación de las mismas y se las apliquen ellos mismos. “¿Cómo puede un niño aprender a usar los medios digitales de manera responsable y de forma mesurada si mamá y papá siempre están mirando sus teléfonos, convirtiéndose así en un modelo negativo?”, inquiere Waller. “Esto es muy importante, porque la encuesta muestra que el uso de los medios por parte de padres e hijos está estrechamente relacionado”.