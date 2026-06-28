Medios dominicanos se unirán este lunes en el radioteletón ‘Hoy por Venezuela’

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Santo Domingo, 27 jun (EFE).- La televisión y la radio de República Dominicana se unirán mañana, lunes 29 de junio, en el radioteletón ‘Hoy por Venezuela’, una jornada solidaria destinada a recaudar ayuda humanitaria para familias afectadas por el doble terremoto en ese país.

La iniciativa, organizada por Radio Televisión Dominicana (RTVD) y el programa ‘El Show del Mediodía’, se transmitirá de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche a través de una cadena de canales y emisoras nacionales, entre ellos Color Visión, Telesistema, Teleantillas, Dominicana FM, Coral 39, Antena 21, Quisqueya FM y las del grupo Panorama

El centro de acopio estará en la Plaza Rafael Solano, en la sede de RTVD, mientras que un barco en el puerto de Sans Soucí y dos aviones del Ministerio de Defensa transportarán las donaciones hacia Venezuela.

Se solicitan insumos médicos, alimentos no perecederos, productos de higiene y equipos de rescate.

Además, se recibirán aportes económicos a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El objetivo es transformar las pantallas en un puente de esperanza y solidaridad, afirmó Iván Ruiz, director de RTVD, en un comunicado.

Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno dominicano activó la misión ‘Quisqueya Solidaria 2026’, un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano la tarde del jueves, mientras que este sábado envió un cargamento de medicamentos.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este sábado que han fallecido al menos 1.430 personas tras el doble terremoto, mientras que 3.238 se encuentran heridas y 3.142 familias quedaron damnificadas. EFE

mf