Medios extranjeros critican al ejército israelí por un fotomontaje con IA de un reportero muerto en Líbano

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Una asociación internacional de medios de comunicación acusó este miércoles al ejército israelí de desacreditar a un periodista libanés al que mató el mes pasado por difundir una imagen generada por IA en la que el reportero aparece vestido con el uniforme de Hezbolá.

Tres periodistas libaneses, entre ellos Ali Shoeib -destacado corresponsal de la cadena Al Manar, afiliada al movimiento chiita Hezbolá- murieron en un ataque israelí en el Líbano el 28 de marzo.

El ejército israelí afirmó que mató a Shoeib y defendió el asesinato afirmando que el reportero «operaba dentro de la organización terrorista Hezbolá bajo la cobertura de ser periodista».

Pese a no aportar pruebas para respaldar esta acusación, publicó en X una imagen que muestra a una foto retocada de Shoeib, en la que en la mitad aparece con un chaleco de prensa y en la otra viste el uniforme del movimiento islamista Hezbolá.

El ejército agregó el mensaje: «Resulta que el ‘chaleco de prensa’ no era más que una tapadera para el terrorismo».

Un día después, el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, publicó en X otra imagen borrosa que supuestamente muestra a Shoeib con uniforme junto a un tanque con el mensaje: «Publicamos esta mañana esta foto sin retocar del terrorista Ali Shoeib vestido con el uniforme de Hezbolá». El ejército reconoció que la primera foto fue «retocada».

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA), que representa a cientos de reporteros en Israel y los Territorios Palestinos, afirmó que el ejército difundió una imagen «falsa» el 28 de marzo para «desacreditar al periodista».

«Durante las recientes guerras desacreditar a periodistas y sembrar la duda difundiendo información inexacta y lanzando acusaciones sin aportar pruebas claras ha sido una práctica habitual del ejército israelí», añadió.

Más de 200 periodistas palestinos han muerto por fuego israelí desde octubre de 2023, según la FPA.

«Israel afirma que algunos eran combatientes, pero en numerosos casos aporta pocas o ninguna prueba que respalde esta afirmación», señaló la asociación, criticando lo que describe como el «uso inadecuado de la IA» en el caso de Shoeib.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre la declaración de la FPA, el ejército remitió a la AFP a la publicación de Shoshani en X del 29 de marzo.

Desde el inicio de una ronda anterior de hostilidades entre Israel y Hezbolá en 2023, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó la muerte de al menos 11 periodistas y trabajadores de la prensa asesinados por Israel en Líbano.

El estallido de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel arrastró a Líbano a este conflicto el 2 de marzo cuando Hezbolá, aliado de Irán, atacó con proyectiles territorio israelí.

Israel respondió con bombardeos a gran escala en todo Líbano y lanzó una invasión en el sur.

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