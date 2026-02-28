Medios iraníes afirman que Al Jameneí está vivo y en la sala de mando

1 minuto

Teherán, 28 feb (EFE).- Medios iraníes afirmaron este sábado que el líder supremo de la República Islámica, Ali Jameneí, está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Una fuente informada anunció que el líder supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones», indicó la agencia iraní Tasnim. EFE

ash-jlp/ep