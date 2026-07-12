Medios iraníes informan de explosiones en varios puntos tras el anuncio de ataque de EEUU

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Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- Los medios iraníes informaron este domingo de explosiones en diversos puntos del país, después de que Estados Unidos anunciara el inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán en represalia por un ataque previo iraní contra un buque en el estrecho de Ormuz.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, entre cinco y seis explosiones se han registrado en varias ciudades de la provincia de Bushehr, en el suroeste del país, donde se ubica una central nuclear.

Además, la agencia informó de tres detonaciones en Sirik, junto al estrecho de Ormuz, y otras tres en Bandar Abbas, otra localidad portuaria cercana al estrecho.

De momento no se conocen detalles sobre víctimas o daños en los ataques.

La cadena Al Jazeera, que cita a diversos medios iraníes, informó también de explosiones junto a los puertos de Konarak y Chabahar.

Este domingo de madrugada en Irán (sábado en Estados Unidos), el Comando Central estadounidense (Centcom) informó del inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, lo que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía. Un miembro de la tripulación está desaparecido.

Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica en que están «degradando su capacidad» para atacar otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Irán, por su parte, anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado «hasta nuevo aviso».

Hace unos días, Trump dio por terminado el acuerdo de alto el fuego, vigente entre ambos países, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. EFE

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