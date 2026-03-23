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Medios iraníes niegan que haya negociaciones entre Irán y Washington

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Teherán, 23 mar (EFE).- Medios iraníes negaron este lunes que haya negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos, y aseguraron que el estrecho de Ormuz continuará cerrado poco después el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que se habían entablado conversaciones.

“No ha habido ni hay negociaciones en curso, y con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos”, informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. EFE

ash-jlr/jlp

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